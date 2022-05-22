NBA｜D莫雷分享逆轉人生前的故事　遇十年前拘留所獄警索簽名

NBA不少球員在成為球星之前，都有過不堪回首的童年，馬刺新星D莫雷（Dejounte Murray）就是其中一個。

最近D莫雷在Twitter上分享一個有關10年前在青少年拘留所的故事，一個勵志故事。



2016年選秀以第29順位被馬刺選中的D莫雷，今季打出身價，成為新聖安東尼奧的英雄。場均21.1分、8.3籃板、9.2助攻寫下生涯新高，更以平均2偷波成為偷波王，首度入選明星賽。

2016年選秀以第29順位被馬刺選中的D莫雷，今季打出身價。（Getty Images）

D莫雷慢慢成為NBA中有潛力的球星，近日他分享一個小時候的故事：「10年前，我還在青少年拘留所，我告訴獄警我要離開這裡，改變我的生活，並再也不回來。但他告訴我：你一定會再回來的。10年過去，當年的獄警過來找我拍照簽名，太神奇了。」

D莫雷出生於一個滿是毒品、槍械的西雅圖南區。（Getty Images）

10年前犯事的小朋友，到現在的NBA球星。（Getty Images）

10年前犯事的小朋友，到現在的NBA球星，除了有NBA球星哥羅福（Jamal Crawford）為他點明燈，成為生命中的貴人，更多得決心改變人生的D莫雷自己。

D莫雷出生於一個滿是毒品和槍械的西雅圖南區，母親時常出入監獄，家族多半都是黑社會成員，D莫雷也自然在耳濡目染下走上同一條路。「我11歲的時候，街上的人都知道我的名字。」從小就分清毒品種類，D莫雷以為自己一生將往返監獄時，遇上哥羅福並聽取了他的意見：「你將來有能力進入NBA。」

自此莫雷洗心革面重回正軌，真正改變自己的人生。

十年後，D莫雷重遇當年斷定自己一定會走歪路的獄警，但今時不同往日，對方竟成了自己的球迷，難怪讓D莫雷覺得有趣。