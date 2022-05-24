NBA季後賽︱泰譚挺身而出　塞爾特人缺史馬特仍挫熱火追平場數

NBA季後賽東岸決賽，場數一度落後1：2的塞爾特人，Game 4更有史馬特（Marcus Smart）足踝受傷缺陣。危機之中，主場泰譚挺身而出，攻下31分，另加8籃板和5助攻，領軍102：82擊退熱火，系列賽場數追平2：2。

最意想不到的是，塞爾特人今仗失去史馬特這位今季NBA最佳防守球員，依然能憑出色的防守，贏得關鍵勝仗。



泰譚在Game 4發揮實力，領塞爾特人扳回一城。（Getty Images）

塞爾特人在周六吃下的Game 3敗仗中，泰譚只得10分。今仗他的三分球雖然只有7射1中，但上陣34分鐘，16次起手8球命中，加上罰球16中14，獲得全場最高的31分，足以領軍贏波。

賽後他仍對Game 3表現耿耿於懷，「感到自己讓隊友失望」，幸好他未有懷疑自己，「我覺得自己成功『睡過去』，不理會對上一仗射入10分或是46分。我堅信自己不能改變已經發生的事情，沒有質疑自己。」他在Game ４的表現，已是最佳證明。

泰譚獨闖龍潭，屢次得手。（Getty Images）

史馬特Game 3勇戰受傷，塞爾特人失去這位獲得今季NBA常規賽最佳防守球員獎項的主力，面對熱火竟仍能打出強大防守，不止球迷，連爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）也忍不住在第三節中段在Twitter發文稱，「塞爾特人的防守真是勇悍。」高拔本身是三屆最佳防守球員，他看來依然對今季失落這個獎項心懷不滿，趁史馬特不在陣時出文大讚塞爾特人的防守。

熱火落後太多，第四節變「垃圾時間」，一班主力在後備席十分無癮。（Getty Images）

當時塞爾特人一度領先熱火多達32分，令最後一節變成「垃圾時間」，綠衫軍最終以102：82的20分差距獲勝。塞爾特人今場防守如何厲害？從熱火5個正選球員畢拿、艾迪巴約、德加、洛利和史杜斯無一個得分能達雙位數，可見一斑。

塞爾特人首節已領前29：11，半場時拉開至57：33，差距終無法修補。兩軍周三會在熱火主場出戰Game 5。