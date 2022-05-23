NBA季後賽｜韋堅斯對當錫飛身顏樽　勇士三戰不敗叫糊｜有片

NBA季後賽西岸決賽情況一面倒，勇士除了有居里（Stephen Curry）、K湯臣（Klay Thompson）等球星撐起，平日被嘲打球不流汗的韋堅斯（Andrew Wiggins）也回魂。

今日（23日）再對獨行俠，韋堅斯「顏樽」當錫（Luka Doncic），這一幕被球迷吹捧為「名畫」級的畫面。



勇士今場多點開花，除了有居里5球三分，攻下31分、11助攻，K湯臣和格連（Draymond Green）分別交出19分、7籃板和10分、5籃板、5助攻、2偷波外，平日經常被嘲打球不流汗的韋堅斯也大爆發。

27分、11籃板和3助攻，韋堅斯協球球隊在下半場掌控戰局，最後6分半鐘，韋堅斯接應居里傳球後，殺入籃下，無視當錫的補位飛身入樽，當錫也完全無法招架突如其來的「顏樽」倒地。當下球證吹判韋堅斯進攻犯規，但勇士教練卡爾（Steve Kerr）決定挑戰，最終挑戰成功韋堅斯入球有效。

當錫也完全無法招架突如其來的「顏樽」倒地。（AP）

末節，在當錫急起直追獨取24分的時候，韋堅斯再轟10分，協助勇士以109：100再取一場，場數以3：0領先。

2014年選秀狀元，垂直摸高達44吋的韋堅斯，早被外界發現天賦，但遲遲未打出好表現，因而未被視為勇士接班人。他今場表現讓人改觀，連對手當錫也忍不住：「那球入樽真的讓人印象深刻，我不會說謊。」這一幕被球迷吹捧，表示將成為經典。

韋堅斯再獨取10分穩住陣腳。（Getty Images）

ANDREW WIGGINS POSTER ON LUKA 🤯 pic.twitter.com/EMwNh6mnEY — Bleacher Report (@BleacherReport) May 23, 2022

作為觀眾的林書豪也社交平台表示：「人們只會談論浪花兄弟，也會提起普爾（Jordan Poole），但人們也應該要談起韋堅斯，他是一個大材小用的第4把交椅，卻默默改變比賽。」韋堅斯今季打出場均17.2分、4.5籃板和2.2助攻，除了在進攻上出力，防守往往都肩負守住對手皇牌的重任。