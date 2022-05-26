NBA季後賽｜塞爾特人再下一城挫熱火叫糊　布朗飛身入樽成亮點

NBA東岸決賽第5戰，邁阿密熱火主場再鬥波士頓塞爾特人，綠軍在下半場打出一段24：2的攻勢，奠定勝局，以93：80擊敗熱火，場數以3：2領先，距離總決賽只差一步。



塞爾特人防守大將史馬特（Marcus Smart）今仗復出，綠軍在上半場錄得8次失誤，幸好熱火的命中率偏低，僅以5分之差領先進入下半場。塞爾特人在下半場發力，逐漸找回手感，反觀熱火在三分線依然冰冷，綠軍第三節末段及第四節初段，打出一段24：2的攻勢，拉開比分，結果以93：80擊敗熱火，場數領先3：2。

塞爾特人下半場打出一段24：2的攻勢，助球隊再下一城。（Getty Images）

熱火今仗的三分球命中率低成為敗因，全場45次起手僅中7球，其中洛利（Kyle Lowry）5射全失，史特路斯（Max Strus）更是7射7炒，全場只得從罰球線上取得4分。

塞爾特人的主將泰譚（Jayson Tatum）繼續高水平發揮，交出22分﹑12個籃板及9個助攻的「準三雙」，而謝蘭布朗（Jaylen Brown）更射入全場最高的25分，他更在最後一節個人突破，面對艾迪巴約照樣飛身單手入樽，令全場陷入瘋狂。

謝蘭布朗賽後接受訪問，直言致勝的秘訣，「好簡單，就是減少失誤，我們上半場失誤太多，讓對手有更多起手機會，下半場打得更謹慎，就找到贏波的方法。」

距離總決賽只差一場，泰譚也不敢鬆懈，「這個系列賽還未結束，熱火是一支出色的球隊，他們不會就此放棄，我們必須以落後的心態面對未來的賽事。」

泰譚繼續高水準表現，交出「準三雙」的數據。（Getty Images）

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