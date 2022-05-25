NBA｜年度最佳陣容67年來最年輕　占士連續18年入選刷新紀錄

NBA年度最佳陣容今日（25日）出爐，一隊陣容更是67年以來最年輕，只有25.2歲，或象徵NBA改朝換代的開始。

球星如居里（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等都入選第二隊，另外、占士（LeBron James）今屆入選第三隊，「冧莊」18年。



NBA官方今日宣布年度最佳陣容名單，其中年度一隊出現改朝換代的情況，平均年齡只有25.2歲，包括23歲的當錫（Luka Doncic）、24歲的泰譚（Jayson Tatum）、26歲的卜克（Devin Booker）、27歲「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）和祖傑（Nikola Jokic）。

NBA官方今日宣布年度最佳陣容名單。（NBA）

23歲當錫已入選3次。（Getty Images）

昔日的一隊常客如居里、杜蘭特、占士分別退居二、三隊，可見新一代球星已經接班，成為NBA中最當打的一批。

18次入選 占士的不老傳說

38歲的占士雖然在聯盟中仍具競爭力，但近年老態畢現，表現也不如以往穩定，今屆僅入選年度第三隊。連續第18年入選最佳陣容，占士累積13次第一隊、3次第二隊、2次第三隊，刷新自己所保持的NBA「連續最多年入選年度最佳陣容」紀錄。並列最二多的則是高比拜仁（Kobe Bryant）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）和鄧肯（Tim Duncan）的15次。

38歲的占士雖然在聯盟中仍具競爭力。（Getty Images）

不過，最佳陣容名單也有爭議，就是今季東岸「一哥」熱火竟然沒有球員入選，就連數據和戰績都無可挑剔的畢拿（ Jimmy Butler）也沒有入選。場均21.4分、5.9籃板、5.5助攻和1.6偷波，常規賽53勝29負，卻敗給第三隊中數據最弱的施亞琴（Pascal Siakam），這名速龍大前鋒除了上場時間比畢拿多600分鐘、年紀較輕外，其餘數據全敗，結果耐人尋味。