NBA季後賽｜勇士淘汰獨行俠率先闖總決賽　K湯臣轟32分成功臣

NBA西岸決賽，金州勇士距離總決賽只差一步，今仗5名正選皆有雙位數得分，結果勇士以120：110力克達拉斯獨行俠，以場數4：1晉級，相隔3年再度打入總決賽。



金州勇士場數領先3：1，主場再鬥獨行俠，主將史堤芬居里開賽早段扭傷，幸好未有大礙繼續作賽。K湯臣肩負得分重任，半場轟入5球三分球，交出19分，助球隊以69：52遙遙領先對手。

換邊後，獨行俠主將當錫（Luka Doncic）發力，第三節初段領軍連取打出一段15：0攻勢，力挽狂瀾追至單位數分差。勇士其後仍能力保勝局，以120：110擊敗獨行俠，相隔3年再闖總決賽，自1991至98年的芝加哥公牛後，第2支球隊能夠8年內第6度闖入總決。

勇士以場數4：1淘汰獨行俠，率先打入總決賽。（Getty Images）

勇士全隊5名正選球員得分雙位數，其中K湯臣轟入全場最高的32分，亦射入8個三分球，成為今仗的贏波功臣。

3年前的總決賽，K湯臣嘗試入樽，被丹尼格連封阻後，落後不慎觸傷左膝，他忍痛射入罰球後離場，其後證實前十字韌帶斷裂，休息一季後復出，但再重創阿基里斯腱，連續兩季報銷，K湯臣今季終於可以健康回歸。

K湯臣全場轟入8個三分球，交出32分，成為球隊的晉級功臣。（Getty Images）

K湯臣經歷兩度重創，如今即將再踏總決賽賽場，在場記者問及感受時，憶起過往的艱難日子，他亦難掩情緒，直言這刻感覺言語難以形容，感激隊友在常規賽打出好成績，如今打入總決賽更是夢想成真，他多次表示這是難以置信。

勇士相隔3年再闖總決賽，「浪花兄弟」相擁慶祝。（美聯社）

今季新增設的東﹑西岸決賽最有價值球員，由9名傳媒人全數票投居里，「咖哩仔」勇奪MVP殊榮。縱然居里今仗只交出15分及9個助攻，但他在今個系列賽的貢獻良多，場均交出23.8分﹑7.4個助攻及6.6個籃板。

經驗老到的勇士，當然劍指總冠軍，居里直言任務仍未完成，「咖哩仔」亦有提及好拍檔，「湯臣克服兩次重傷回歸，球隊在這兩年經歷很多，即使遇上失敗，但我們依然互相支持，相信總會捲土重來。我們不斷的努力，就是為了這一刻。」

居里成為史上首名西岸決賽最有價值球員。（美聯社）

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