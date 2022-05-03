本地籃球｜口罩令放緩籃總宣布聯賽重啟 5月16前公布賽程
撰文：張倩儀
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本地籃球賽季再因疫情而中斷，相隔3個月，今日（3日）香港籃球總會（下稱籃總）宣布各項賽事重啟日程，將會由康文盃率先開賽，男女子甲組緊隨其後。
去年7月初重啟銀牌賽事，甲一也在2021年9月重開，但今年1月初再因政府收緊防疫措施再度叫停賽季。2月下旬，政府宣布開始放寬社交距離措施，籃總也表示6月會有重啟與否的決定。
今日籃總於官方網站中發布通告，指政府宣布「5月5日起，戶外做劇烈運動可以免戴口罩，而且5月19日重開599F中所有表列處所並容許在室內室外做運動時不需戴口罩。」，因此本地籃球賽事也將會重啟。
賽事重開日程分別於5月下旬重開第22屆康文盃、6月重開女子甲組、男子甲二組、男子乙組及女子乙組的賽事，最後7月重開男子甲一組。以上各項賽事的安排和賽程將會於5月16日或前公布。
截至現時男子甲一只完成22場賽事，大概還剩下42場賽事，但部分外援球員已經暫離香港，未知會否回港應戰，其中南華教練巴拿莫域已解約返回歐洲、南青中鋒麥洛連也轉投加拿大精英籃球聯賽（CEBL）球隊Fraser Valley Bandits。
致 各參賽球隊及屬會: 鑑於疫情轉趨穩定, 政府亦於5月3日宣佈由5月5日起, 戶外做劇烈運動可以免戴口罩，而且5月19日重開599F中所有表列處所並容許在室內室外做運動時不需戴口罩。 香港籃球總會將於五月下旬重開第22屆康文盃籃球錦標賽; 而於六月會重開2021年度香港籃球聯賽女子甲組、男子甲二組、男子乙組及女子乙組的賽事，男子甲一組就將於七月重開。 有關第22屆康文盃籃球錦標賽及2021年度香港籃球聯賽的比賽安排及賽程(女子甲組、男子甲二組、男子乙組及女子乙組)將於5月16日或之前於本會網站更新, 敬請留意本會網站。 如有任何查詢, 請致電25048181與本會職員聯絡。 香港籃球總會 謹啟 2022年5月3日
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