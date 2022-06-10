NBA｜韋斯保克與新帥「啱傾」 獲承諾下季免孭鑊 預料留隊湖人
撰文：楊宇翹
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湖人今季無緣季後賽，休季期間韋斯保克活躍Instagram，頻頻「新搞作」下讓人猜測他有意離隊。
惟近日《ESPN》報道，「韋少」的理念與新教練漢姆（Darvin Ham）相符，並決定啟動球員選項。
韋斯保克休賽期突在IG刪除大量帖子，所有身穿火箭、巫師及湖人球衣的照片通通「清零」，不禁令人猜測即將離開湖人。
惟其日後他卻重新上載一張身穿湖人球衣的動態照片，且寫上「1 of 1」（萬中無一），行經匪夷所思。
6月底需決定去留的韋斯保克，近日就被《ESPN》爆出，預計會在月底執行球員選項，然而下個賽季的年薪為4700萬美元。報道再指，韋斯保克與湖人新教練漢姆志趣相投，目前「韋少」亦得到新帥一些承諾，包括若球隊戰績下滑不會讓他一人「孭鑊」。
韋斯保克也透露與漢姆一拍即合：「我非常仰慕他成為主教練的發展路徑，且他待人非常坦誠。」接下來湖人將進入夏季訓練營，預計留隊的韋斯保克將再與教練團談論有關他的隊內角色問題。
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