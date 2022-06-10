NBA｜韋斯保克與新帥「啱傾」　獲承諾下季免孭鑊　預料留隊湖人

湖人今季無緣季後賽，休季期間韋斯保克活躍Instagram，頻頻「新搞作」下讓人猜測他有意離隊。

惟近日《ESPN》報道，「韋少」的理念與新教練漢姆（Darvin Ham）相符，並決定啟動球員選項。



韋斯保克休賽期突在IG刪除大量帖子，所有身穿火箭、巫師及湖人球衣的照片通通「清零」，不禁令人猜測即將離開湖人。

韋斯保克休賽期突在IG刪除大量帖子,行經匪夷所思。（Instagram）

惟其日後他卻重新上載一張身穿湖人球衣的動態照片，且寫上「1 of 1」（萬中無一），行經匪夷所思。

韋斯保克有份出席新教練漢姆上任記者會。（Getty Images）

6月底需決定去留的韋斯保克，近日就被《ESPN》爆出，預計會在月底執行球員選項，然而下個賽季的年薪為4700萬美元。報道再指，韋斯保克與湖人新教練漢姆志趣相投，目前「韋少」亦得到新帥一些承諾，包括若球隊戰績下滑不會讓他一人「孭鑊」。

報道再指新教練漢姆承諾不會讓韋斯保克一人「孭鑊」。（Getty Images）

韋斯保克也透露與漢姆一拍即合：「我非常仰慕他成為主教練的發展路徑，且他待人非常坦誠。」接下來湖人將進入夏季訓練營，預計留隊的韋斯保克將再與教練團談論有關他的隊內角色問題。