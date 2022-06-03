NBA總決賽｜塞爾特人球迷瘋狂舉動支持　預測賽果竟反高潮地保守

NBA總決賽今日（3日）拉開序幕，首戰塞爾特人於末節發威，以120：108反勝勇士，先拔頭籌。

一度處於東岸第11位的塞爾特人，搖身一變成今季黑馬，殺入總決賽，讓綠軍球迷相當興奮，更有18歲球迷在3月下旬直接把象徵綠軍奪冠的2022冠軍旗幟圖案紋上手臂。



過五關斬六將，塞爾特人2次捱過「搶七」大戰，直入總決賽大戰勇士，首場在老將賀福特（AI Horford）末段爆發下以120：108反勝，作客仍打出氣勢。

過五關斬六將，塞爾特人2次捱過「搶七」大戰。（Getty Images）

18歲的Jack Bienvenue，直接在常規賽期間於手臂上紋了塞爾特人2022年冠軍紋身。（影片截圖）

塞爾特人入總決賽，球迷必然最開心。18歲的Jack Bienvenue，直接在常規賽期間於手臂上紋了塞爾特人2022年冠軍紋身。據《ESPN》報導，Jack早在3月就去了紋身，當時離冠軍仍然很遙遠：「我是3月21日紋身的，當時塞爾特人正值10連勝，我感覺球隊完整了，拼圖已經拼好。」

一度處於東岸第11位的塞爾特人，搖身一變成今季黑馬，殺入總決賽。（Getty Images）

Jack就在冠軍十劃未有一撇的時候，將塞爾特人奪冠的「旗幟」紋上身。（Instagram）

然後，Jack就在冠軍十劃未有一撇的時候，將塞爾特人奪冠的「旗幟」紋上身，他表示：「我身邊的人都覺得我瘋了，當然我自己都覺得有一點。」他堅信塞爾特人可以達成，雖然Jack的預測也相當保守：「我覺得塞爾特人7戰奪冠。」預計「搶七」奪冠看似不是十足把握，卻大膽變成紋身。

塞爾特人前一次打入總決賽已經是2010年，後來經歷一段長時間的重建。（Getty Images）

塞爾特人現時擁有17座NBA總冠軍，與湖人並列第一，上一次總冠軍已經是擁有三巨頭時代的2008年賽季，當時綠軍擊敗擁有高比（Kobe Bryant）的湖人；而前一次打入總決賽已經是2010年，後來經歷一段長時間的重建。