NBA總決賽｜勇士107：88挫塞爾特人追平場數　上場功臣變隱形人

撰文：趙子晉
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NBA總決賽，首場主場遭逆轉的金州勇士，今仗主場再鬥波士頓塞爾特人，兩軍半場比分緊咬，勇士的史堤芬居里及普爾在第三節末段接連攻入三分球，帶開超過20分的領先優勢，結果勇士以107：88扳回一城，場數追成1：1。

NBA總決賽首戰，塞爾特人最後一節打出40：16，順利反勝勇士，旗開得勝。勇士重整旗鼓，再度在主場出戰，賽前卻有老將伊古達拉因傷缺陣。

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兩軍上半場戰情膠著，塞爾特人主將泰譚交出21分，奮力收窄與對方的差距，勇士僅以兩分之微領先進入下半場。勇士第三節發力，史堤芬居里攻入14分，加上緊密防守令塞爾特人吃盡苦頭，綠軍全節僅得14分，與「咖哩仔」一人的得分相同，結果勇士第三節打出35：14，鞏固領先優勢。

普爾攻入壓哨三分，居里隨即上前相擁慶祝。（Getty Images）

第三節最後30秒，奇兵佐敦普爾（Jordan Poole）連入兩球三分，其中一球超遠39呎的壓哨三分球得手，全場陷入瘋狂，為勇士拉開23分的差距。塞爾特人在第四節早段收起主力，賽事提早進入垃圾時間，結果勇士以107：88扳回一城，場數追成1：1平手。

普爾的壓哨三分球，為勇士拉開23分的差距進入最後一節。（Getty Images）

翻查兩軍數據，在三分線同樣錄得37射15中，但最大分野就是失誤數字，塞爾特人全場18次失誤，因此失掉33分。另外，上場充當「關鍵先生」的賀福特，今仗4射1中僅得兩分，表現接近隱形。

上場功臣賀福特（42號）今場僅得2分。（Getty Images）

反觀勇士，居里貢獻29分﹑6個籃板及4個助攻。即使K湯臣全場手感不佳，三分球8射中1，僅得11分，幸好有奇兵普爾，三分球9射5中，拿下17分，成為全隊的第2得分點。

即使K湯臣手感冰冷，仍然無阻勇士扳回一城。（Getty Images）

普爾上半場表現低迷，未有斬獲，換邊後卻判若兩人，勇士主帥卡爾（Steve Kerr）表示對年輕球員而言，這是十分正常，「對年青球員而言，起伏難免，普爾今天找到自己的節奏，我深信他能夠拾回信心。」

普爾下半場表現回勇，成為全隊第2得分點。（Getty Images）

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