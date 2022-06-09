NBA總決賽｜塞爾特人返主場更醒神　3大主力合轟77分再挫勇士

NBA總決賽Game 3，回歸主場的波士頓塞爾特人，3大主力齊齊火力全開，泰譚﹑謝蘭布朗及史馬特各自攻入20分以上，即使勇士的「浪花兄弟」合共轟入56分，綠軍依然以116：100擊敗勇士，再度在總決賽領先。



NBA總決賽第三場，兩軍場數打成1：1。回到主場出戰的塞爾特人特別醒神，首節已拉開雙位數差距，並以12分的距離進入下半場。

勇士希望再度在第三節翻盤，史堤芬居里接連攻入三分球，領軍打出一段12：0的攻勢，比數上一度反超前，但綠軍隨即取回優勢，並在最後一段再度拉開至雙位數的差距。勇士力追不果，其後居里及K湯臣先後返回後備席，即使二人累積56分，結果塞爾特人仍然以116：100擊敗勇士，總決賽場數領先2：1。

戰至末段，眼至早已定局，卡爾教練亦收起「浪花兄弟‧」。（Getty Images）

塞爾特人3大主力合力轟入77分，3人同得20分或以上，其中謝蘭布朗（Jaylen Brown）更助攻助守，先在首節獨取17分，助球隊拉開比分。第四節時，K湯臣一次上籃卻被謝蘭布朗從後封阻，這種鐵血防守猶如為今仗賽事寫上句號。

謝蘭布朗助攻助守，對球隊上下有莫大幫助。（Getty Images）

Jaylen Brown flies in for the rejection ⛔



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另一大將泰譚（Jayson Tatum）亦貢獻26分及9個助攻，最後一節其中一球硬闖勇士內線，居里及格連力阻其去路，格連的左手更打中泰譚的面部，但依然沒有影響，照常上籃成功，連他也感到難以置信。

Tatum drives to the rim and finishes with a finger roll!



He's up to 26 points in Game 3 on ABC pic.twitter.com/NbCg3ZAwGx — NBA (@NBA) June 9, 2022

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