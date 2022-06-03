NBA總決賽｜塞爾特人作客反勝勇士拔頭籌　居里轟入34分也徒勞

NBA總決賽第一場，勇士主將史提芬居里首節轟入21分，塞爾特人半場反超前，但勇士在第三節再度發力，拉開至雙位數的差距，不過綠軍在最後一節上演大反擊，開段打出9：0的攻勢後，老將賀福特接連得分，助塞爾特人反敗為勝，結果以120：108反勝勇士，先拔頭籌。



相隔3年再闖總決賽的金州勇士，與波士頓塞爾特人爭奪總冠軍。主場出擊的勇士，繼續由「浪花兄弟」領銜，配合格連及韋堅斯，賽前更有好消息，伊古達拉﹑奧杜波特（Otto Porter Jr.）與披頓二世（Gary Payton II）趕及傷癒復出。塞爾特人方面，泰譚﹑史馬特及謝蘭布朗等主力悉數正選上陣。

史提芬居里首節火力全開，三分球8射6中，交出21分，亦是近29年總決賽的單節最高得分，米高佐敦1993年對太陽的第四場曾經攻入22分。「咖哩仔」的手感未能延續至第二節，全節兩次起手全失，加上被個犯纏身，塞爾特人趁機反撲，半場以兩分之差反超前。

居里首節手感火熱，轟入21分。（美聯社）

勇士的韋堅斯及小波特先後建功，第三節一度拉開雙位數差距，勇士領先12分進入最後一節。塞爾特人未有因此放棄，開段隨即打出一段9：0攻勢，其後再由戴歷韋特（Derrick White）三分球得手，追成103：103平手。以36歲之齡首度在總決賽舞台亮相的賀福特（Al Horford），一口氣攻入9分，助球隊反超前8分。

勇士希望末段力追，但多次三分試射不果，塞爾特人最後一節打出40：16，結果以120：108反勝勇士，在總決賽先下一城。

首度在總決賽亮相的賀福特，最後一節接連得分，助球隊逆轉成功。（美聯社）

居里攻入全場最高的34分，未足以在主場取勝；反觀塞爾特人，全隊得分平均，老將賀福特交出26分，三分球8射6中，奇兵戴歷韋特亦攻入21分，全隊5人得分上雙，即使主將泰譚僅得12分，依然無礙塞爾特人先拔頭籌。

奇兵戴歷韋特攻入21分，三分球8射5中，是塞爾特人反勝功臣之一。（Getty Images）

更多NBA季後賽相關報道：