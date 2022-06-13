杜蘭特與網友開口水戰　否認個人主義過盛　「高比有加素才奪冠」

除了勇士及塞爾特人成員，NBA其餘球星藉着休賽期已外出旅遊，為來季叉足電。

不過在沒有波練的日子，籃網杜蘭特的空閒時間也許太多，並在社交媒體上與網友連番「激戰」。



今季籃網雖躋身季後賽，結果成為唯一被橫掃的球隊，普遍球迷認為領軍的杜蘭特責無旁貸。因此不少網友開始問責機制，頻頻在Twitter發表不滿杜蘭特的帖子，而此成功吸引這名球星現身說法。

籃網雖躋身季後賽，結果被塞爾特人橫掃出局。（Getty Images）

首先有網友們在觀看總決賽後讚嘆居里，稱他「以艾迪杜高普、占美畢拿和杜蘭特都做不到的方式，摧毀塞爾特人的防守」，更有人指杜蘭特的組織能力一般，「試試看一直包夾占士、艾迪杜高普、居里、祖傑，這些人會做出什麽吧」。

球迷認為今季籃網出局，領軍的杜蘭特責無旁貸。（Getty Images）

杜蘭特隨即反問回擊，強調自己不認同：「現在有好多籃球流行語，讓我感到困惑，什麽叫組織能力或者領導能力，有人能給我一個準確的定義嗎；我堅決不同意你的說法，我認為我在籃球有關的方面，沒有任何弱點。」

其後杜蘭特再回應對他季後賽首輪被橫掃的質疑，他認為自己表現不能看：「我依然不認為我作為籃球員，有過任何掙扎的表現；我被人橫掃過，也橫掃過別人，我平靜看待這一切。」

有人建議杜蘭特該學習高比拜仁的領袖力。（Getty Images）

然而有人建議該籃網球星該學習高比拜仁的領袖力，此卻「激發」了杜蘭特的鍵盤潛能。網友表示杜蘭特個人主義過盛，該看看高比在05/06和08/09球季的蛻變。杜蘭特接連反駁：「你認真的嗎？高比會告訴你，他在2006年和2009年的最大區別是，湖人得到了加素，因此才有機會真正去爭奪NBA總冠軍。」

杜蘭特自離開勇士後經歷傷患及籃網人腳變動，然而一年容易又完季，把注意力放回球場上、找出與隊友最有效率的配合，似乎更為這名眾人偶像該做的事。也許他最要學習高比拜仁的，是懶理網上言論，繼續突破自己。