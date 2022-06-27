【NBA】騎士放棄額外首輪選秀權　為盧比奧復出騰出薪酬空間

上周NBA選秀，騎士於首輪選入阿巴治（Ochai Agbaji），為來季注入新血。

不過在首輪中，擁有兩個選秀權的騎士卻放棄其一，據指背後原因與盧比奧（Ricky Rubio）有關。



是屆NBA選秀，擁有三個次輪選秀權的騎士，本應可以「3換1」的方法，得取額外一個首輪選秀權；惟他們並沒有啟動機制。

騎士於首輪第14位選入阿巴治（Ochai Agbaji）。（Getty Images）

鑑於首輪選秀中，包含保障合同條款，因此考慮到對內薪金空間，騎士沒有執行第二個首輪選秀權。據知騎士此決定，是為了留一個位置給盧比奧歸隊。

去年12月盧比奧去對戰塘鵝一戰中，不慎左膝前十字韌帶撕裂。（網上圖片）

去年12月盧比奧去對戰塘鵝一戰中，不慎左膝前十字韌帶撕裂，這傷勢非常嚴重。惟這名西班牙控球後衛為騎士出戰34場，場均貢獻13.1分、4.1籃板及6.6助攻，得分是生涯最高。這表現換來騎士肯定，縱然盧比奧現時仍在休養階段，但騎士亦希望於來季的下半季，盧比奧能復出繼續帶領球隊。