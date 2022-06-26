NBA選秀｜遭選秀會沖昏頭腦？　新秀狂言：占士要向我證明自己

撰文：高詩琦
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2022年NBA選秀會日前落幕，疫情後復辦的實體選秀大會極盡華麗堂皇，一眾新秀連一場NBA也未打已得到巨星級的待遇，連他們的衣飾也成為會上焦點。
未知是否超高關注度帶來的副作用，第六位獲選的馬杜連（Bennedict Mathurin）竟口出狂言。

來自亞利桑那大學的控衛馬杜連，以第六順位獲溜馬選中，他之後被問及對勒邦占士（LeBron James）有什麼感覺時，竟答道：「很多人說他很強，我也想看看他到底有多強。我不覺得有誰會比我更好，他（占士）要向我證明，他比我更好。」

馬杜連（中）與家人一起盛裝出席選秀會。（Getty Images）

馬杜連去年以二年級生的身份，在NCAA取得場均17.7分及5.6籃板，也獲選入全美大學最佳陣容，但畢竟他連一場NBA都未打過，似乎難以批評曾經4次成為常規賽MVP、4次總決賽MVP、NBA史上第二大得分王、也4度奪得NBA總冠軍的占士。此言一出，立刻引來各界關注，他也因而廣受批評，指新秀應先努力證明自己，而不是要求別人去證明實力。

不過，馬杜連也不是唯一一位這樣說話的新秀，今屆「榜眼」賀格倫（Chet Holmgren）被問誰是最好的NBA球員時，竟答「會是兩個月後的自己」，不過論自大程度，仍遠遠不及馬杜連。

馬杜連（右）以第六籤獲溜馬選中。（Getty Images）

面對新秀的狂言，勒邦占士本人尚未回應，目前他的社交媒體發文都集中在美國的女性墮胎權進展，日前，美國最高法院大法官以6對3推翻歷史悠久的「羅訴韋德案」，結束憲法上保障墮胎權的裁定，令由共和黨主政的州女性深受墮胎禁令影響。反對此項判決的勒邦占士在社交媒體上不斷轉發推文，為受影響女性發聲。

勒邦占士忙於為墮胎禁令議題發聲，似乎未有空回應新秀的批評。（Getty Images）
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