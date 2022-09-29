女籃世界盃｜中國力戰擊敗法國 相隔14年再闖世界級賽事四強
撰文：黎建明
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女子籃球世界盃八強賽事，中國女籃以85：71擊敗法國，是球隊自2008年北京奧運後，再次晉級世界級賽事的四強階段。
中國女籃在分組賽取得4勝1負佳績，挾2連勝走勢八強迎戰法國。第一節戰況激烈，法國在中段時曾領先6分，中國隊在一個暫停後把比數追平，更憑李夢連取12分，一度帶開9分差距。法國在首節完結前接連得分，並追成25：25平手。
第二節時中國隊開局連得6分，確立領先優勢並逐漸拉開，上半場結束時中國隊領先50：39。
第三節法國嘗試拉近比數，一度追成57：56的一分之差，中國隊未有因此打亂陣腳，其中李緣連取5分並交出1個助攻，比數重新拉開至66：58，帶着8分差距進入第四節。第四節中國隊一直維持領先，最終以85：71擊敗法國，將在四強迎戰比利時對澳洲一戰的勝方。
今場賽事兩隊旗鼓相當，籃板與失誤數字均一樣，然而中國女籃團隊命中率達54%，比法國隊高10%，助攻亦比法國多8個，成勝負分野。
中國女籃對上一次晉級世界級賽事四強，已經要數到2008年北京奧運，單計世界盃的話，更要追溯至1994年女籃世界盃的前身世錦賽，當時中國隊取得亞軍，亦是中國女籃最後一次登上世界級賽事頒獎台。今次賽事中國女籃愈戰愈勇，距離獎牌只差一場。
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