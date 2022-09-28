女籃世界盃｜中國大勝強隊比利時 小組賽僅輸一仗晉級八強鬥法國
撰文：黎建明
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2022女子籃球世界盃A組小組賽最後一場，中國女籃繼95：60擊敗波多黎各後，昨日（27日）再以81：55擊敗世界排名第5的比利時，以4勝1敗的成績晉級，明天將在八強遇上另一支歐洲強隊法國。
世界排名第7位的中國女籃，在第三場分組賽不敵美國隊後隨即反彈，早前以95：60的35分之差擊敗波多黎各。昨日對陣比利時的賽事中，第一節戰況緊湊，中國隊先以17：14的領先完成第一節。第二節中後段，中國隊開始逐漸帶出，一度領先33：22，並在半場結束時領先35：28。
第三節比利時開局連取5分，將比數拉近至35：33，然而中國隊站穩陣腳後再度拉開比分，在第三節完結時領先54：45；第四節中國隊一直擴大領先優勢，單節比對方多得17分。中國女籃最終以81：55的26分之差擊敗比利時。
中國女籃今場各方面數據，包括團隊命中率、籃板與助攻數等均優於對手，尤其是團隊失誤比對方少9個，促使中國大勝對手。
中國女籃小組賽最終成績為4勝1敗，僅在面對世界第一的美國隊時落敗，而4場勝仗平均每場淨勝對方42.75分，成功以次名出線，明天將在八強面對法國隊。另外3場八強分別是比利時對澳洲、波多黎各對加拿大以及美國對塞爾維亞。
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