女籃世界盃｜中國大勝強隊比利時　小組賽僅輸一仗晉級八強鬥法國

2022女子籃球世界盃A組小組賽最後一場，中國女籃繼95：60擊敗波多黎各後，昨日（27日）再以81：55擊敗世界排名第5的比利時，以4勝1敗的成績晉級，明天將在八強遇上另一支歐洲強隊法國。



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中國女籃輸給美國隊後，再取得兩連勝。（Getty Images）

世界排名第7位的中國女籃，在第三場分組賽不敵美國隊後隨即反彈，早前以95：60的35分之差擊敗波多黎各。昨日對陣比利時的賽事中，第一節戰況緊湊，中國隊先以17：14的領先完成第一節。第二節中後段，中國隊開始逐漸帶出，一度領先33：22，並在半場結束時領先35：28。

第三節比利時開局連取5分，將比數拉近至35：33，然而中國隊站穩陣腳後再度拉開比分，在第三節完結時領先54：45；第四節中國隊一直擴大領先優勢，單節比對方多得17分。中國女籃最終以81：55的26分之差擊敗比利時。

中國女籃整體發揮優於對方，最終以26分之差擊敗世界排名第五比利時。（Getty Images）

中國女籃今場各方面數據，包括團隊命中率、籃板與助攻數等均優於對手，尤其是團隊失誤比對方少9個，促使中國大勝對手。

中國女籃小組賽最終成績為4勝1敗，僅在面對世界第一的美國隊時落敗，而4場勝仗平均每場淨勝對方42.75分，成功以次名出線，明天將在八強面對法國隊。另外3場八強分別是比利時對澳洲、波多黎各對加拿大以及美國對塞爾維亞。