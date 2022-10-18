三人籃球｜英華協恩包攬雙冠軍　漢華一雪前恥奪U19冠軍

周日（16日）葵青區體育節 3x3 籃球錦標賽 2022假葵涌運動場籃球場舉行，英華書院和協恩中學成為男、女子組賽事的大贏家，分別囊括男子U16及U19組別冠軍和包辦女子組U16及U12組賽事冠軍。



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葵青區體育節 3x3 籃球錦標賽設男、女子U12、U16和U19組別，男子組方面U19決賽上演一場學界勁旅對決，由英華書院成員組成的YWCA對上裘錦秋，最後在英華一路領先的情況下以15：12力克裘錦秋。

U16方面，英華隊也毫不留情地以10：6太陽神阿波羅。可惜，在U12英華卻未能乘勢壟斷男子組三個組別錦標，以3分之微不敵冠環球。

英華書院包攬男子U16和U19冠軍。（公關提供）

女子組方面，以協恩中學球員為骨幹的協力藉恩及我愛防守，分途以17：8輕取裘錦秋和以10：5擊敗YRSA，稱霸U12和U16。不過，U19賽事中協恩卻未能走到最後，決賽由漢華對上裘錦秋，其中漢華打出水準，以12：5拿下冠軍，一雪學界馬拉松小組賽出局前恥。