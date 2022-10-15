甲一籃球｜梁兆華無懼重演2018年戲碼　看透世事後不再「牛」

2018年甲一總決賽，南華以2：0優勢，被當時的東方龍獅連取3場勝仗， 最終以2：3失落總冠軍。

2022年，南華殺入總決賽，再鬥當年的死對頭。

「賽前，我跟阿洋（譚偉洋）說，我今天好平靜。」梁兆華笑說，沒有陰影、沒有壓力，反而豁然感受到成長。

「練幾多，比賽咪做幾多，一係贏、一係輸，輸咪再來過。」也是兆華口中的看開，南華從落後中反勝東方72：56。



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總決賽第一場，首節東方有卜聿揚「鋤樽」、陳兆榮Cross Over中距離命中和梁嘉顯的三分「And-1」 四分打⋯⋯南華被東方打出一段0：11的攻勢，得分重心朱亮被徐遠成凍結，南華上下顯然有些不知所措。

「阿洋說我們（戰術）做得很好，只是自己射不進。」兆華不諱言球隊並沒有做什麼調整，只是簡單地改善射入那些首節射不入的球。整理心情，全心投入防守，進攻時眼見東方防守「放」外線，兆華馬上把握機會放冷箭，全場攻入11分，最終，南華在總決賽首戰以72：56擊敗東方。

梁兆華坦言自己心情平靜。（張倩儀攝）

2018年，東方以 3：2反勝南華。（資料圖片/張倩儀攝）

事隔4年 兆華不再「牛」

「你好似無以前咁『牛』？（意指不管情況都強攻籃下） 」我問。

「球證唔吹，『牛』都無用，無理由要環境就我，只能我去適應。」兆華笑說。

他笑說或許這也是成長的一種，就像球賽閱讀一樣，打球不單止得一套。不是只靠必殺技走天下，不是再只靠衝入去或者亂射，而是隨對手的做法、球證的尺度去改變。現實就是這樣，效力南華的第七年，兆華慢慢明白，世事不會一直如自己所願，唯一能如願的就是自己改變和「盡做」。

不再「死牛一邊頸」，是真正的成長。（張倩儀攝）

南華今季唯一一負，就是不敵滿貫。（張倩儀攝）

南華在賽季重開前，經歷波斯尼亞籍主教練巴拿莫域離隊，主將惠龍兒、楊和也同時轉投灣區翼龍，讓劍指連霸的南華，突然銳氣大挫。球隊重心轉移，也讓兆華重新思考自己的角色。夥拍余理洋、朱亮等繼續帶領球隊、小將們，冠軍貌似不是十拿九穩，但兆華卻思考，自己還可以做什麼？

成長是「盡做」 是為對得住自己

「2018年，剛轉新教練、新體系，我有點摸不清自己位置，到後來火力在Duncan他們身上，我願意為球隊做串連工作，現在我知道自己要企出來，帶住班細。」自己站出來得分、控制節奏，配合余理洋、朱亮，加上眼見曾湛元、葉耀邦、張延隆等人由南青時代的小朋友，至今漸成在大賽間處變不驚的大將，兆華也感安慰。

能準備的都已「盡做」，兆華淡然地說開賽前的自己相當平靜，即使面對住2018年反勝自己的東方，依然心如止水：「我跟阿洋說，我今天好平靜。可能是長大了，看化了，完全不會有陰影。」2018年的慘痛回憶仍記心中，但又如何？

小將的長成，讓南華大哥們鬆一口氣。（張倩儀攝）

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「想贏，比2018年更想贏，但自Duncan、和仔走後，發現壓力大都沒有用，壓力大都不會打得好，所有事都無得強求。」聽來像極了打定輸數，但其實這是另類的心理建設，讓自己甚至是南華上下更放膽：「無得強求的，練幾多，比賽就做幾多，你練習是這個量，就是這樣的質素，比賽就會有這樣的收穫。一係贏、一係輸，輸咪再來過，反正都輸過，沒有全勝了，大家都無壓力。」

兆華笑笑，接着說：「輸？至少大家Fight過，我只想對得住自己。」

以前那個衝動、鬥志滿滿的梁兆華，有「牛」的化名，「寸寸貢」，有傲氣的形象總是不甚討好，「做得好、做得差，都一定有說話聽，以前好多評語自己好在意，年紀大了，只想做得幾多得幾多，不要管這麼多。」雖然現時以場數1：0領先，但兆華仍打趣說道：「我知道，2018年贏住2：0輸，那今年希望3：0吧！」

「做不到呢？」我問。

「我說我想，沒有一定要做到；做不到、輸的話，下季再來過。」兆華笑說。