甲一籃球｜南華召譚偉洋胡國鋒執教　大專學界冠軍教練爭甲一錦標

甲一聯賽戰至季中，南華再有人事變動，周一（15日）南華官方Instagram宣布主教練和助理教練分別由舊將譚偉洋和胡國鋒接手，原本兼任教練的余理洋將回歸球員身份。

2015年退役的譚偉洋重回南華，他坦言：「比起教練，我的角色更像老大哥。」



南華今季經歷多次變動，先有波斯尼亞籍主教練巴拿莫域4月離隊，惠龍兒及楊和亦離隊，加盟新組成的東亞超級聯賽（EASL）職業隊灣區翼龍，球隊因而於6月改由余理洋兼任球員及教練身份。

可是，上場南華對滿貫一仗，余理洋僅在場邊擔任教練，在關鍵賽事中難以兼任球員，明顯分身不暇。今日南華於社交平台上宣布，表示主教練和助理教練的角色，分別由舊將譚偉洋和胡國鋒接手，讓余理洋和黃德文能專注上場比賽。

南華籃球隊透過社交媒體宣布教練團變動：

譚偉洋表示早前收到班主洪游奕的邀請，自己也想借機會回饋：「我第一年在南華會練球是02年，今年2022相隔20年了，想將自己多年的經驗和學到的回饋球隊。」阿洋笑言雖然自己是主教練，但角色不止如此：「比起教練，更像老大哥，因為陣中仍有當年的隊友，回來幫忙想連繫球隊，全力爭勝。」

譚偉洋認為自己回歸南華的身份，比起教練，更像個「老大哥」。（資料圖片／鄭子峰攝）

對於接手南華後的目標，阿洋認為：「雖然現時南華有兩位主力離開了，實力一定打折扣，但歐洲教練過去2至3年留下的系統仍是甲一頂尖，洪生找我們幫忙，必然是想衝冠。」

曾是「第一中鋒」譚偉洋在2015年南華退役後，擔任理工大學男女子教練，更率隊寫下多年連霸，其中以大專盃男子組5連霸和今年勇奪的女子組4連霸最亮眼。同樣是2015年退役的「左手神將」胡國鋒，現為學界勁旅拔萃男書院主教練，帶領男拔多次獲得全港賽獎項，今次可說是兩位在大專及中學學界成就甚高的教練，合作衝擊甲一冠軍。