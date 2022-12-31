2022香港籃球回顧︱後疫情時期冰河不再　一代控衛潘志豪退役

由2019年疫情爆發，香港甚至世界籃球均一度進入冰河時期；直到2022年4月下旬，球場解封，各大賽事復辦，香港籃球才漸見起色。在2022年最後一天，《Jumper》和你一起回顧2022香港籃球界的10件大事！



1. 球場解封

體育處所及健身室4月21日重開 最多4人一組 容許隊際運動進行

第二階段放寬｜5.19起再放寬口罩令 體育館健身室做運動可除口罩

疫情下因社交距離措施，經歷多次封場和解封，一直維持至2022年4月21日重開，包括室內﹑外體育處所及健身中心，處所內限制最多4人一組，場地容量最多為50%，隊際運動亦可如常進行。

一個月後，香港政府再宣布放寬口罩令，於體育館內和符合換氣量要求的健身中心進行運動時，亦無須佩戴口罩。當時無疑是意味賽事有機會復辦，回到正常的節奏。

康樂及文化事務署宣布，籃球場、足球場及體育館等將於周五（19日）重新開放。（資料圖片／高仲明攝）

2. 大專回歸室內 理大男女報捷

大專籃球｜理大女籃多點開花 力壓浸大順利4連霸

大專籃球｜激戰到最後1.2秒挫中大 理大男籃打破冠軍荒

疫情下，大專盃籃球賽一度移師街場舉行，成為本港首個復辦的官方籃球賽，直到2022年，大專盃終回到偉衡運動中心舉辦。其中，理工大學男、女子籃球隊均殺入決賽舞台，分途以73：71擊敗中文大學男籃和80：62大勝浸會大學女籃。

理大女籃四連霸。（李澤彤攝）

除了理大女籃以王者之姿三挫浸大，膺女籃大專盃四連霸外，男籃也擺脫自梁兆華、蔡再懃五連霸後的「冠軍荒」，是繼2018年後首次奪得男、女子雙冠軍。

大專籃球｜用雙冠軍完結教練生涯 李嘉耀深情感激多年拍檔

男籃也擺脫自梁兆華、蔡再懃五連霸後的「冠軍荒」，是繼2018年後首次奪得男、女子雙冠軍。

男籃也擺脫自梁兆華、蔡再懃五連霸後的「冠軍荒」，是繼2018年後首次奪得男、女子雙冠軍。

3. 南華主力離隊照雙冠

籃球銀牌｜滿貫尾節狂追分仍徒勞 南華守住勝局 十年內7度封王

籃球銀牌｜南華穩陣軍心封王 楊和不負羅意庭所望

南華於2021年末，於高級組銀牌賽中以71：59小勝滿貫順利衛冕，10年內7次封王。當時以惠龍兒、朱亮、楊和等主力坐陣的南華每場都勢如破竹，讓球迷不禁期待接下來的甲一賽季。

南華於2021年末，於高級組銀牌賽中以71：59小勝滿貫順利衛冕，10年內7次封王。（張倩儀攝）

楊和也在Instagram上表示自己同樣都會離隊。（張倩儀攝）

甲一籃球｜惠龍兒突宣布離開南華 稱因球隊財政不樂觀而轉會

【南華】羅意庭回應惠龍兒離隊 強調決定為個人選擇與球隊無關

香港甲一籃球7月重開，南華除了面對波斯尼亞籍主教練巴拿莫域離隊，更於開季前迎來南華一代中鋒惠龍兒離隊消息，當時惠龍兒於社交媒體發文，表示自己將會轉投其他球隊。隨後，楊和也在Instagram上表示自己同樣都會離隊，兩人一同加盟灣區翼龍，出戰東亞籃球聯賽。

以梁兆華、余理洋、朱亮為首，帶領一眾小將出戰。（張倩儀攝）

南華即時陷入重整模式，以梁兆華、余理洋、朱亮為首，帶領一眾小將出戰。8月中旬，南華官方Instagram宣布主教練和助理教練分別由舊將譚偉洋和胡國鋒接手，讓兼任教練的余理洋將回歸球員身份。最後甲一聯賽，南華以場數3：0擊敗香港東方，在劣勢下捧走冠軍獎盃，朱亮榮膺總決賽最有價值球員。

甲一籃球｜南華召譚偉洋胡國鋒執教 大專學界冠軍教練爭甲一錦標

甲一籃球｜梁兆華無懼重演2018年戲碼 看透世事後不再「牛」

【甲一籃球】南華領先2場仍怕惡夢重演 奪冠後梁兆華終能放鬆

南華奪冠。（張倩儀攝）

4. 楊睿騏1.2秒絕威出國際

除了有南華捧盃，甲一精華必然不能缺少香港東方後衛楊睿騏（Ricky）的關鍵絕殺。

當時香港東方與滿貫互咬，比賽剩下1.2秒，楊睿騏接應徐遠成中距離跳投絕殺得手，東方終以69：68險勝，拿下準決賽的第一勝。絕殺影片在Instagram上瘋傳，更獲外國媒體《Ballislife》轉載，有超過120萬人觀看，Ricky更因此獲國際籃協（FIBA）訪問。

本地籃球｜楊睿騏絕殺片登國際平台 冀為香港籃壇帶來關注

【甲一籃球】楊睿騏完場前1.2秒絕殺反勝滿貫 4年前後的關鍵先生

甲一精華必然不能缺少香港東方後衛楊睿騏（Ricky）的關鍵絕殺。（張倩儀攝）

東方拿下準決賽的第一勝。（張倩儀攝）

楊睿騏希望影片能爲本地球壇帶來關注。（資料圖片／張倩儀攝）

5. 港隊亞洲盃棄賽事件

【亞洲盃外圍賽】港隊突然棄戰 球員毫不知情 「沒有收過通知」

【亞洲盃外圍賽】籃總宣布FIBA批准重新參加 港隊或直接晉級次圈

籃球亞洲盃外圍賽將於今年6月開打，香港隊卻成為5支棄戰的球隊之一。事件發生後，不少港隊球員發聲，表示自己未獲諮詢及通知。隨後，香港籃球總會發表聲明表示一切為溝通出錯，亦已重新申請參賽，於6月下旬獲批重新參賽亞洲盃外圍賽。

港隊於11月下旬出征印度，更以74：50擊敗新加坡，繼2017年東亞錦標賽後，取得FIBA賽事首勝。

籃球亞洲盃｜蔡再懃轟20分港隊大炒新加坡 2017年後FIBA賽首勝

港隊一度棄戰亞洲盃外圍賽。（FIBA）

6. 飛鷹欠薪事件

甲一聯賽下半季，爆出飛鷹欠薪事件，本地傳媒報道前香港代表隊成員司徒偉傑被甲一球隊崇德飛鷹拖欠薪金，告上勞資審裁處勝訴一事。

報導指司徒偉傑與球隊簽下2個年度的合約，每年度9萬元薪酬，分三期出糧，惟飛鷹直到完約才發放首季人工，合共9萬元。當時球隊順應籃總球季延期的說法，並沒有打算出完「第二季糧」。報道中司徒偉傑提到雖然沒有甲一比賽，但他有練球、打足僅餘的比賽如工商盃、元旦盃，但沒有「收足」合約定明的薪金。

隨後飛鷹發表聲明指球隊「不同意勞資審裁處的判決」和「不想再花精神及時間進行上訴」。但事隔5天，周六（15日）飛鷹再於Facebook上發表新一篇聲明，指將會繳付司徒偉傑餘下的出場費，並「深切反省」。另外，司徒偉傑亦表示來季將會全力「埋班」。

【甲一籃球】司徒偉傑告上勞審勝訴 飛鷹涉拖糧未有回應

甲一籃球｜司徒偉傑遭拖糧 飛鷹：不同意判決但不想花精神

甲一籃球｜飛鷹就欠薪再發聲明 將繳付司徒偉傑餘下6萬元

安青捧隊史首座女甲冠軍。（張倩儀攝）

7. 女甲安青20年隊史首冠

女子甲組聯賽總決賽，由安青對上銀牌賽冠軍隊福建，最後安青以57：49擊敗福建，奪得隊史20年來首個甲組冠軍。

女籃｜張華倩3球三分助安青奪冠 是個人也是團隊的成長故事

安青擊敗福建。（張倩儀攝）

8. 舉辦3X3世巡迴賽香港站

「FIBA3X3世界巡迴賽香港大師賽」於2021年5月與籃總簽下為期超過4年的協議，讓香港主場成為3X3巡迴賽的其中一站。今年11月下旬，香港站於維多利亞公園中搭建的國際標準三人籃球場舉行。

本港代表除了有4支香港代表資格賽決出的球隊，還有以外卡加入戰團，有永倫主將泰那領軍的「Team Hong Kong」和今屆甲一總決賽最有價值球員朱亮帶領的「Team HKG Island」。雖然6支香港代表均未能打入最後階段，但泰那領軍的「Team Hong Kong」除了順利晉身正賽，更只負奧運冠軍隊4分，力證香港三人籃球有得打。

FIBA 3X3香港站｜香港代表出爐殺入維園 小將無懼對戰泰那朱亮

FIBA 3X3｜大師賽4支港隊介紹 甲一雙星泰那朱亮同組爭出線

【FIBA 3X3】港隊僅負奧運冠軍隊4分 無一倖免出局無緣八強

3X3世界巡迴賽落戶香港站。（資料圖片）

9. 潘志豪退役

「香港第一控衛」、香港勇闖CBA第一人，潘志豪於10月中旬，永倫今季最後一場賽事中宣告退役，完結21年球員生涯。

2002年獲前CBA球隊明基新浪獅垂青的潘志豪，一舉成為香港首位勇闖CBA的人，獲封為「香港第一控衛」。雖然一年後，球隊撤回台灣，潘志豪未有續戰CBA，而回流香港，成就10年內率永倫7度奪得甲一總冠軍的偉業。

潘志豪退役。（張倩儀攝）

【甲一籃球】41歲潘志豪退役 一季打三年難為了一代控衛

2015年，潘志豪加盟東方「開荒」，一圓於香港成為職業球員的夢想，出戰ABL（東南亞職業籃球聯賽）成為當時的冠軍班底之一。2017年再回歸母隊永倫，直到今年終決定將黃金戰衣卸下，完成長達21年的籃球員生涯。

雖然永倫沒有明言這是潘志豪的最後一戰，但在賽事如常進行到第四節最後5分鐘，底線開球前，籃球總會總幹事朱春生「開咪」表示這將會潘志豪最後一場甲一賽事，「公開」退役消息外，也細數出他的籃球生平，並指對香港籃球界貢獻良多。

10. 學界重開

一停就是4年的學界籃球，今年重開。除了順利於分區學界賽中決出冠軍，學界精英賽更如常在學界賽後舉行，於平安夜當天完成八強賽事，將於明年2月上旬舉行四強和決賽。

學界精英賽八強名單出爐。（張倩儀攝）

值得一提的事，九龍區學界D1男子決賽前發生「男拔被DQ」的風波，由準決賽的40：38擊敗英華，被改判以0：20落敗，並將英華將取代男拔出戰決賽，同時季軍戰亦取消。皆因男拔於四強時，錯誤派出已被暫停校內面授課堂或停課的球員，因此違反今個年度學界比賽的防疫規定，除了無緣決賽更失落精英賽資格。

最後英華書院奪得學界九龍區D1冠軍。（張倩儀攝）