學界精英賽｜北角協同不敵英華8強止步　一生一次的夢幻精英賽

全港學界精英籃球賽8強上演戲劇性一戰，均由教練朱耀明領軍的傳統勁旅英華書院，與首度挑戰精英賽的「黑馬」北角協同中學爭奪晉級，最終由英華以51：37取勝。

執教經驗豐富的朱Sir賽後直言心情「有點亂」，至於面對教練在對手陣中指揮的北協主將蔡偉民則坦言，在「無奈」之外，卻感恩完成了第一次亦是最後一次的精英賽夢幻旅程。



首度躋身精英賽8強的北角協同中學，今日（24日）與傳統勁旅英華書院爭晉級。前者是在精英賽遇強愈強、加時淘汰衛冕軍張振興伉儷書院出局的「黑馬」，另一支是學界常勝軍冠軍級球隊，兩隊卻是由同一名教練執教。朱Sir最終選擇為執教16年的英華坐鎮，效力甲一的吳嘉軒，則代替朱Sir為北協督師。

由朱耀明執教的北角協同中學（右）成為今屆「黑馬」，在8強遇上「同門」的傳統勁旅英華書院。（葉詩敏攝）

入局較慢熱的北協在首節初段一度被對手打出一波6：0攻勢，直到隊長黃頌文剷入內線得分打開缺口，再由蔡偉民射入3分，北協首節追成8：12。

雖然全場一直處於落後，北協仍令英華吃了不少苦頭，中段更有文譽燁在籃底壓制對手，第三節兩隊互轟3分球，英華的倪嘉仁得手後，黃頌文即還以顏色，岑嘉豪再入「Answer 3」，北協第三節追成31：36。末節，英華把握對手失誤得分，加上梁子森單節攻入7分再拉開差距，最終英華在由頭帶到尾下，以51：37擊敗對手，闖入2月4日上演的4強戰。

英華一度被北協壓制，未能拉開分差。（葉詩敏攝）

手心手背都是肉 朱Sir：患得患失

看似實力懸殊的兩隊，英華卻未算贏得輕鬆，教練朱耀明坦言未感滿意，「兩邊似打練習賽，好多失誤，不是打得特別好。」成為今場4強的焦點，「手心手背都是肉」的朱Sir說：「始終兩隊球員關係都好，這個情況自己都有點患得患失的感覺。」熟悉北協球員作針對性部署的朱Sir亦指「心情有點亂」，「是好難取捨，始終教了英華16年。不過都係嗰句，在自己崗位上盡力去做。北協的高Sir亦與我有共識，球員都清楚這個取向。」

曾帶領英華取得精英賽冠軍的朱耀明，坦言「心情有點亂」。（葉詩敏攝）

英華舊生、暫代領軍的吳嘉軒，之前也曾數度帶北協隊和訓練。他直言被北協球員熱血表現感動，賽前也向他們分析熟悉的英華球員特徵，盼兩軍打出精彩比賽。「我會同自己講，英華如果北協這一關都過不到，都沒有資格拎冠軍。所以每次我帶隊，都會盡力幫北協球員，針對性部署去應付英華。」他坦言「好Respect北協球員」，「他們都好熱血、好畀心機打比賽，我來得這裏，全心全意幫他們，才對得住他們一直的付出。」

吳嘉軒認為北協咬緊牙關、於最後一節才被拉開比數，他坦言這也是年輕球員需要汲取的經驗。

暫代領軍的吳嘉軒指被北協一班球員的態度所感動。（葉詩敏攝）

兩隊球員亦敵亦友

北協贏得港島區D3冠軍，校史首次打入精英賽，惟這支精英賽新軍卻非陪跑份子，更以小組次名出線、加時淘汰張振興出局，在今屆打出名堂。

朱Sir認為北協超額完成，無奈在第一場淘汰賽即面對經驗豐富的英華，仍為兩隊球員建立友誼感動，「奈何對返自己隊，大家都好熟，上次北協對張振興打到加時，英華球員都有幫北協打氣，完場英華仔攬住北協仔恭喜他們，好有Feel，即使不同學校都建立感情。」

北協力追比數，直到末節才被一舉拉開分差。（葉詩敏攝）

北協中六球員 夢幻的精英賽之旅

「無奈」，是今場8強的關鍵字。朱Sir無奈要在兩隊二選一督師；北協主力、中六生蔡偉民既理解亦對教練缺席稍感無奈。「始終我們較熟悉朱Sir帶我們，但都是一個緣份，我們都明白的。我們今日都表現出差不多100%，盡了全力、享受比賽已好足夠。」

教練朱耀明坦言以往不少D3球隊在分組賽已被淘汰，北協球員打出超水準。（葉詩敏攝）

因疫情而空白了的三年學界籃球賽，不放棄、堅持訓練，讓曾灰心的蔡偉民得到了第一屆亦最後一屆的精英賽機會。「意義好大，因為C Grade之後就A Grade比賽，這個旅程讓我體驗到，精英賽是任何事都會發生，像是不被看好下贏張振興，是很夢幻。」他回想笑道。

「贏到學界冠軍，參加到一次精英賽，再入8強，很滿足。今場盡力享受，盡力可以同英華咬緊，讓他們打得辛苦，已滿足。我都會祝福他們。」一生人一次的精英賽，8強止步也許不盡完美，惟竭盡全力已不留遺憾。

兩隊球員完場後與今仗帶領英華的朱耀明合照。（葉詩敏攝）

喇沙、聖若瑟闖4強

至於頭場喇沙迎戰德信中學，前者藉隊長曾朗謙次節單節轟入7分，全場攻入12分，助球隊42：24大勝德信晉身4強。

德信中學力戰下未能收窄差距，8強止步仍創校隊最佳戰績。（葉詩敏攝）

另一邊廂，港島區冠軍聖若瑟與元朗區亞軍趙聿修紀念中學爭入4強，趙聿修首節咬緊比數，惟其後被對手外圍攻力拉開12分，在全隊合轟11球三分球下，聖若瑟最終以60：31擊敗趙聿修。

趙聿修不敵聖若瑟無緣4強。（葉詩敏攝）