NBA｜38歲勒邦占士再創紀錄　30支NBA球隊全砍40分「集郵」成功

不斷追近「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）NBA歷史最高分紀錄的勒邦占士（LeBron James），再創下一項驚人紀錄。

湖人115：133不敵洛杉磯快艇的比賽中，這名球星個人砍下46分，成為NBA史上首名面對30支球隊都單場攻入過至少40分的球員。



雖然未能阻止球隊輸波，但這名38歲老將今仗狀態神勇，除獨得46分外，更命中9記三分球創個人生涯紀錄。

勒邦占士今場射入9球三分，創個人生涯紀錄。（湖人Twitter）

今仗之前，快艇是「大帝」唯一一支未能在其身上攻入40分以上的NBA球隊，占士今場終於「集郵」成功。



他亦追平「籃球之神」米高佐敦以38歲高齡錄得3場45分或以上的紀錄。

湖人教練漢姆（Darvin Ham）賽後表示，「他現在正處於一個難以置信的水平，能夠見證這種表現的感覺非常好。」

在眾多被占士獨得40分的「受害者」中，公鹿可謂最慘一隊。大帝生涯曾61次面對公鹿，有6次砍下至少40分，比率接近十分之一。不過若按百分比計算，最高者是他首次拿到總冠軍時效力的邁阿密熱火，「大帝」43次對陣這支舊東家有5次得40分或以上，百分比為11.6%。

昨天上陣33分鐘的勒邦占士今日再戰馬刺，並在主場拿下20分，距離渣巴38387分紀錄只有157分之差。如無意外，他將會在2月打破「天勾」塵封34年的紀錄，登頂NBA歷史得分榜第1位。