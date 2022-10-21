NBA｜執法逾千場資深球證布朗不敵胰腺癌離世 勒邦占士發文悼念
撰文：黎建明
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為NBA執法20季、參與逾1,100場的裁判布朗（Tony Brown）因胰腺癌離世，終年55歲。湖人球星勒邦占士（LeBron James）在社交媒體上發文向布朗致意。
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布朗在2021年4月被診斷出患上胰腺癌第四期，上季接受治療後在NBA重播中心工作。布朗家人透露，他近日在亞特蘭大完成生命最後一程，除他的家人外，其朋友、數名裁判亦在他臨終時陪伴在側。
根據NBA官方聲明，布朗在聯盟執法20季，吹判1,100場常規賽以及35場季後賽，並在19/20賽季首度擔任NBA總決賽球證。2020年NBA在奧蘭多迪士尼園區的「隔離泡泡」比賽期間，布朗被選為當時12名球證之一。
2021年NBA全明星賽向傳統黑人大學（HBCU）致敬，本身從一所傳統黑人大學畢業的布朗成為當屆球證之一。
此外，布朗在美國時間2020年12月30日的馬刺對湖人時，將馬刺主帥普波域治趕離場，令時任馬刺助教Becky Hammon在下場比賽擔正，成為NBA史上首名帶隊的女性。
NBA總裁施華在聲明中，形容布朗「是聯盟史上最成功的裁判之一，亦能啟發身邊同事。」並向其家人與同事表示最深切的哀悼。
湖人球星勒邦占士在Twitter上發帖悼念，指布朗除了是一名好球證，亦是一位好人，自己很喜歡布朗執法比賽，「我們會非常想念你的笑容！」
NBA球員發文悼念：
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