NBA｜勒邦占士遭應屆探花一句話擊敗　賽後自白：我真的老了

NBA常規賽，昨天（17日）洛杉磯湖人以140：132擊敗侯斯頓火箭，勒邦占士（LeBron James）更斬獲個人本賽季最高的48分，但賽事期間的一段小插曲，則讓他笑稱「為什麼你要這樣對我？」



日前衝破個人生涯38000分大關的占士，有望在短期內超越「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）成為NBA歷史得分王，他今場面對火箭再交出48分9助攻8籃板「準大三元」數據，助湖人終結3連敗。

占士在2003年出道，今季已是他在NBA第20個賽季，見慣風雨，但應屆火箭探花史密夫（Jabari Smith Jr.）在比賽上的一句說話，卻讓這名「大帝」只得苦笑。

勒邦占士今仗斬獲個人今季最高得分。（路透社）

直播鏡頭捕捉到2003年出生的史密夫，在場上向占士說道：「你的第一場比賽是跟我爸打的。」占士的NBA處子戰是在2003年10月30日上演，作為當屆狀元的他為騎士上陣對帝王，當時只得5個月大的史密夫，其父親老史密夫（Jabari Smith Sr.）正是效力帝王隊，雖然在該仗沒有落場，但也算是占士該仗的對手。

聽到這位年輕後輩的話，占士不禁苦笑回應：「為什麼你要這樣對我？」史密夫再開口補上一刀：「你覺得自己老了，對吧？」然後兩人一同大笑。

對話中的另一主角老史密夫這天其實也來到現場觀戰，並在比賽結束後與占士擁抱，「大帝」不禁慨嘆：「實在太難以置信，這真是最好的一天。」

「我真的覺得自己老了，」賽後接受NBA TV訪問時，占士開懷笑道：「我也很高興跟一些『父子兵』交過手，像是Gary Trent和他兒子（Gary Trent Jr.）。」實際上，在這名湖人球星的漫長職業生涯中，已分別對陣過8對父子兵，包括Gary Payton與Gary Payton II、Kenyon Martin及 Kenyon Martin Jr.、Gary Trent及Gary Trent Jr.、Glen Rice與Glen Rice Jr.、Samaki Walker和Jabari Walker。

「見證過NBA許多的人來人往，這對我來說是一種榮幸。」他補充道。

當初的克利夫蘭狀元，如今已在NBA征戰個人第20個賽季。（NBA加拿大Twitter）

勒邦占士現年已38歲，但實力仍處於NBA頂級水平，今場斬下48分後，與「籃球之神」米高佐敦成為歷史上僅有兩名滿38歲之後，仍能取得單場45分的球員，近日關於他和米高佐敦誰才是NBA「歷史第一人」再次惹來熱議。

回想起他初出道面對帝王時的稚嫩臉孔，當時恐怕沒有人想過，這名小子能達到今天這個高度吧。