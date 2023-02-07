學界精英賽｜英華控訴賽會用錯波　球證拒換波：今天係用呢粒波

全港學界精英籃球比賽本已告一段落，然而英華書院籃球隊在Instagram發文，指男子決賽誤用較小的六號波、而不是賽例列明的七號波，然而向球證反映後遭拒絕換波。

事件一直發酵，英華教練朱耀明則指，平日賽事遇有問題向球證反映，「也不獲理會」。



學界精英賽男子決賽疑用錯波。（資料圖片／鄭子峰攝）

精英賽決賽在剛過去的周日（5日）於荃灣體育館上演，本已決出男、女子冠軍，男子決賽中，英華以63：66不敵聖若瑟書院失冠。然而英華書院今日（7日）在籃球隊的IG上發文，指出對聖約瑟書院的決賽疑「用錯波」，熱身時使用的是「7號波」（圓周29.5吋），比賽時使用的卻是體積較小的「6號波」（圓周28.5吋）。

根據學界體育聯會公布的《2022-2023年度NIKE全港學界精英籃球比賽參賽學校注意事項》的第9條，列明「賽會將採用Nike籃球為比賽用球，男子七號球、女子六號」。

學界體育聯會公布的《2022-2023年度NIKE全港學界精英籃球比賽參賽學校注意事項》的第9條，列明「賽會將採用Nike籃球為比賽用球，男子七號球、女子六號」。（香港學界體育聯會）

英華籃球隊續指：「當日有球員在第二節開段明顯感受到比賽用球與熱身用球不符，並即時向英華助教指出並反映該問題，隨後該球員再次落場檢查比賽用球實屬為六號波，而該球員在比賽第三第四節仍有向球證反映」，然而球證回應指「今天係用呢粒波，無得換」，英華助教再次向球證反映，但球證仍示意比賽繼續。

帖文同時附上當日賽事影片，可見身穿綠衣的英華球員拿着球走向球證，並指着球、示意球證觀看，但球證看畢後便拿着皮球走開，球員想再理論，球證更疑將他撞開、亦沒有再理會，逕自將球交給另一球證。

帖文最後寫道，比賽結束後，英華球員向參加季軍戰的喇沙書院球員詢問他們比賽所用的球是幾號，對方回答是七號波。英華在文中稱，對當時球證漠視問題感到失望，「希望得到學體會一個明確的交代！」

《香港01》向英華教練朱耀明查詢，他回應道：「我完場才知道是（用了）六號波，因為隊內一向講求分工合作，有什麼外在問題，助教、老師會處理，我主要針對比賽內容，他們沒有告訴我、我也碰巧留意不到。」

同時執教甲一球隊的朱耀明指，多年來向球證反映問題，多數不獲理會。（資料圖片／林靄怡攝）

被問到球隊知道之後，為何不暫停比賽，同時執教甲一球隊多年的他答道：「我們平日覺得賽事有問題，會向球證反映，他了解後，應該要有反應、去行動。平日許多賽事中，我們也試過很多次反映問題，但他們（球證）不受理、不理睬，我們聲嘶力竭，他們也不會理會的，所以我們（英華）沒有停下球賽，球隊立場是覺得我們無權、也不應是我們做的。」對於學校會如何行動，他表示不清楚。

《香港01》曾向學體會查詢，學體會回應稱：「我們正在跟進了解中，有消息會再聯絡」。