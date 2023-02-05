學界精英賽｜喇沙控衛做自己　1.68米身高不是問題　單節入13分

希望成為最強、好勇鬥狠、不認輸⋯⋯這些大概是普遍男生的天性。

學界精英賽四強，喇沙書院以55：68被聖若瑟書院反勝，落入季軍戰；終於周日（5日）拿下勝利，以107：55破百大勝嗇色園可藝中學。

其中，昨天哭得最可憐的控球後衛文佐鳴，今日總算不用流淚，可以笑住完場。



由「不斷炒粉」到今場最後一節「打自己享受的籃球」，文佐鳴笑說即使不完美，也算是做到自己想做的：「之前一直只顧組織，顧不了這麼多；第四節再上場覺得：最後一次了想enjoy這個舞台。於是就自己放膽攻。」首三節僅得4分，文佐鳴於末節一口氣更改入13分，「And-1」、三分皆得。

「上場領先住輸，大家都好耷，沉澱了一下，晚上再出聲鼓勵大家，今早來到大家都沒有頭耷耷。」文佐鳴表示四強一戰的經驗，讓大家不禁鬆懈，今場贏球至少能在精英賽不留憾。疫情三年，所有球員一樣，文佐鳴都失去了珍貴的學界，但他提起一點，讓記者都不禁笑了笑。

文佐嗚末節獨取13分，全場攻入17分。（鄭子峰攝）

「冒昧問一句，你多高？」我問。

「1.68米，好矮，我知道。」文佐大方笑說。

由於聖若瑟和可藝都有不少高大球員，與文佐形成「最萌身高差」，「疫情期間，我以為自己都有希望。」他苦笑，續說：「我這幾年都沒有高過。」文佐憶述疫情限聚令逐漸解除時，再見隊友發現大家都長高了，除了自己：「我有睡多、有飲奶，但發現都不關事；大家說打球會高，都是假的！」他還拖隊友下水：「翟晉德呀，之前這樣（手舉到自己耳邊，示意差不多高），現在這樣（高過他一個頭）。」

喇沙今場破百擊敗可藝。（鄭子峰攝）

他笑說自己有2個1.8米的哥哥，只有自己1.68米，所以直到上個學期才慢慢接受自己已經高定，「當然想高一點，打球、防守舒服點，但無法改變的事實就後天加強。」文佐表示自己雖然不高，也不是最快，所以努力發掘自己的長處：「在組織、球場Spacing下苦功還有射波，因為如果打上去到都會打keyball。」

他提到日本有「一億男」之稱的富樫富樹，也是只得1.68米，也可以打到NBA夏季聯賽，「他也是人，我也是人呀；我想打到甲一 ，也想有機會出國打。」雖然未來還遠，但至少文佐有一個夢想，讓他不再着眼缺點：「以前我會覺得：為什麼不是我高？為什麼還未到我？現在我不會再埋怨，身高已經不是一個最大的問題。」的確，身高是事實，夠不夠努力才是重點。