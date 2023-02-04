學界精英賽｜由上陣不足3秒到打足全場　裘錦秋隊長不甘再負協恩

有關注學界籃球的人，不難知道女籃之中，協恩中學的全場緊迫最讓人的聞風喪膽。

雖然近10年未有球隊可以擊敗協恩，卻愈來愈多對手證明，全場緊迫不是無解，除了有2019年的漢華、還有今年的裘錦秋中學（葵涌）。她們能在初賽上半場領先住來打，令雙方今季第二次碰頭，不禁讓人期待，最後卻只寫下37：88的慘敗比數。



協恩以88：37大勝躋身決賽。（林靄怡攝）

「NIKE全港學界籃球精英賽」4強，周六（4日）假荃灣體育館舉行，即使是早上9時的比賽，裘錦秋女生也早早預備好「作戰mode」，迎戰協恩。由於第二階段賽事中，裘錦秋曾於上半場「鏟穿」協恩的全場緊迫，讓對手一時未能反應，曾於半場領先協恩。雖然最後裘錦秋以34：58不敵，卻讓女孩們充滿信心。

再鬥協恩，裘錦秋依然吃力。（林靄怡攝）

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為「復啅」積極備戰仍大敗 裘錦秋隊長：唔甘心

「因為上場可以領先住打，今場前就覺得：一定要拿更多分，然後贏下今場。」裘錦秋隊長﹑控球後衛張韻漾說道。止住眼淚，續說：「上次Lead住打，是因為放鬆，大家都當成一場普通比賽打，但今場輸緊張，沒有（4強）經驗的那麼緊張。」

過去一個月，裘錦秋女生幾乎每天練球，為再「復啅」協恩做足準備，由準繩度、體能到拆緊迫防守的部署，都已經盡做。張韻漾表示，雖然心有不甘，但直認對於協恩的變陣有些手足無措：「以前入波都會man man（盯人），我們也主要部署了全場緊迫，『131』的防守來得有點突然。」

「好累。」張韻漾嘆口氣又笑了笑。面對協恩的緊迫、夾擊甚至是變陣的「131」，幾乎打足全場停錶40分鐘，但她依然做好自己本份。要知道在協恩的防守下，安全控球過場並不容易。

裘錦秋隊長張韻漾（8號）坦言，球隊過往一個月為今仗積極備戰。（林靄怡攝）

隊長憶首戰精英賽 「2秒幾就被換走」

「控得這麼好，該讚下自己吧？」我問，她破涕為笑，說：「對！好！」然後拍拍手。「我好想贏，今年是我最後一年（精英賽），上一次打精英賽已經是中二，當時還是傻下傻下。」張韻漾憶起當時在新伊館的畫面，也忍不住笑：「很深刻也很傻，那時候（快完）半場，占士（教練陳翊麟）叫我上場接一球波，失誤了，然後就被換走了，（僅上場）2點幾秒。」

不過，疫情後的今天，她已經由上場不足3秒的小妹妹蛻變成帶領球隊的主力，「我盡做了，keyball、過場、鏟和分（球），冠軍隊都對過，沒有什麼好怕，明天（季軍戰）爭個獎吧。」

裘錦秋以37：88大敗予協恩後，明日將與青中爭季軍。

3年前首戰精英賽的張韻漾，今年已是最後一次為校出戰。（林靄怡攝）

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