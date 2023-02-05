學界精英賽︱聖若瑟封王是一個信念　張嘉謙首戰精英賽獲選MVP

撰文：葉詩敏
出版：更新：

NIKE全港學界精英籃球比賽冠軍戰，壓軸的男子組決賽由英華書院激鬥聖若瑟書院，兩隊惡鬥至最後10餘秒才分出勝負，聖若瑟憑末節一波10：0攻勢，終以66：63擊敗英華，相隔23年後再封王。

聖若瑟與英華在決賽激鬥至最後才分出勝負。（鄭子峰攝）

相隔一屆重返四強的英華，決賽遇上2018年才重返D1的聖若瑟，場內激鬥觀眾席打氣聲自開場後沒有停過。內線佔優的聖若瑟在開局一度領先，英華隊長任竣陽雖連取7分助球隊反超前，惟英華早段已出現犯規問題，兩隊互有領先卻一直未能拉開分差。

相隔一屆重返四強並闖入決賽的英華，最後以3分之差失冠。（鄭子峰攝）

被看高一線的英華陷入苦戰，在關鍵時刻有吳委峻挺身而出兩球3分得手而領先7分，惟張嘉謙亦隨即「Answer 3」回應。激戰至最後一分鐘，聖若瑟領先3分，戰至最後0.1秒，倪嘉仁錯失「Last shot」後，聖若瑟終以66：63險勝英華，繼1999－2000學年後再奪冠軍，是該校第三座精英賽冠軍。

學界精英賽｜英華主力見識亞洲舞台後醒覺：想帶英華贏冠軍學界精英賽｜英華隊長堅信學界比賽會重開：一刻都沒有想過放棄
聖若瑟書院舊生和支持者落力打氣。（鄭子峰攝）

完場一刻，聖若瑟球員激動歡呼衝出球場，場上隊員亦哭成淚人。聖若瑟在末節被反超時以快攻還擊，主將張嘉謙坦言，「信念」就是落後下反勝的關鍵：「不能放棄，覺得會贏到，我們仍然未輸。」他說。他指與英華是「五五波」，「看誰能堅持到最後，我們全隊在落後時，士氣都沒有低落，亦互相鼓勵大家，教練都好信任我們。」

中五生張嘉謙首次參加精英賽便能踏上決賽舞台，更射入5球三分球、全場攻下20分，賽後獲選為最有價值球員（MVP），「好難用言語形容我現在的心情，好開心，好值得，假期間我們每天都有晨操、做體能，沒有白費。」

學界精英賽｜喇沙控衛做自己　1.68米身高不是問題　單節入13分學界精英賽｜林大輝隊長坦然接受大敗　「協恩全力打是種尊重」學界精英賽｜林大輝「走步之鬼」學界成長記　感激教練鬧到入決賽
首戰精英賽的張嘉謙獲選為男子組MVP。（葉詩敏攝）

「聖若瑟會奪冠」，是一個信念；張嘉謙直言「由頭開始沒有人看好過聖若瑟」。「個個都覺得聖若瑟是弱隊，我們要證明所有人看，港島區都有強隊。」校隊在23年前捧起冠軍盃時，張嘉謙甚至仍未出世，達成以往師兄們未能完成的霸業，他說：「開心可以幫師兄拎冠軍，好多『Old Boys』來支持我們，令我們想奪冠的心更加重。」

奪冠並當選MVP的心情難以言喻，張嘉謙指MVP是屬於球隊，「這個獎不是只我一人，是全隊一齊做到的，靠隊友走位、防守，互相溝通提點。」

學界精英賽｜一種籃球人　十個熱血故事　亂流中我們學懂堅持學界精英賽｜由上陣不足3秒到打足全場　裘錦秋隊長不甘再負協恩學界精英賽｜可藝小前鋒曾被罵到對籃球失去熱情　轉校後尋回拚勁學界精英賽｜可藝中鋒打籃球僅一原因：選擇了就要堅持下去學界精英賽｜可藝主力三棲中獨愛籃球：想成為被點名稱讚的球員學界精英賽｜協恩隊長內歛自認無霸氣：打好自己外試下carry隊友學界精英賽｜協恩甩鞋小妹變大師姐：最後一年盡力只為不留憾學界精英賽｜英華主力見識亞洲舞台後醒覺：想帶英華贏冠軍
聖若瑟
學界精英賽
英華書院