學界精英賽｜林大輝隊長坦然接受大敗　「協恩全力打是種尊重」

今屆全港學界精英籃球賽男、女子四強8支球隊中，新界區佔4隊，只是能捱到最後一關的，就只有沙西區的林大輝中學女籃。

林大輝雖然成功殺入決賽，但只能在協恩中學身上拿下39分，以51分差落敗。不過，隊長梁芷甄卻覺得走到這一步已經無憾，足以證明，林大輝不是靠「抽到好籤」。



林大輝首闖精英賽決賽。（鄭子峰攝）

決賽初段，林大輝受制於協恩的全場緊迫，一度落後1：26，林大輝中鋒朱寶恩獨取3分時，分差經已拉開至30分。

朱寶恩射入第一分。（鄭子峰攝）

正當觀眾都在同情林大輝女籃之際，她們依然在奮力面對，士氣、表情並沒有表現出一絲低落。即使她們終以39：90落敗，隊長梁芷甄（Stony）依然笑說流出來的都是快樂的眼淚。

梁芷甄今年中六，第二次、也是最後一次精英。（鄭子峰攝）

「即便輸了，我還是無憾，因為我用盡了全力去打。」Stony笑說。賽前，她們知道贏球的機會很微，但依然抱住追得一分得一分的信念，所以停錶40分鐘、近2小時的賽事，她們未曾想過「Hea打」和放棄。

射入三分後，隊友為梁芷甄歡呼。（鄭子峰攝）

「好多人覺得林大輝輸硬，網上都說我們會輸很多很多。」Stony表示球隊上下都抱住盡量將分差收窄的想法，只是直到最後協恩都沒有「放水」，「到了最後一刻，協恩依然守press，對我們來說是一種尊重。

她們沒有只出一班細的（球員） hea我們，我也一樣全力應戰。」因此，拚盡全力後，結果如何，她都欣然接受：「也不算是震撼教育，因為我知道協恩天天練球，比我們練得多，都是努力的證明。」

林大輝女籃隊長梁芷甄：「即便輸了，我還是無憾，因為我用盡了全力去打。」（鄭子峰攝）

不過，Stony也笑說林大輝並不弱，「第三節，我們單節的得分是比協恩高的。」對這群女生來說，這就是一個成就。林大輝單節打出21：14，雖然完場比數慘烈，但在她們心中這一節已經是證明決心的一刻。

「我覺得證明到實力了，因為沙西區女籃，本來就不會有關注，雖然我們走到這一步，很多網民覺得是我們抽到好籤，但我覺得不是。」於初賽兩度擊敗漢華中學，再於四強力克中華基督教青年會中學，林大輝三挫傳統勁旅，就是最好的例子。

協恩的防守相當高強度。（鄭子峰攝）

「所以說，我哭的都是開心的眼淚。」長達2個月的精英賽落幕，Stony直言時間長，但依然「未夠被」：「最後一年，我只是不捨，從沒有想過自己可以來到這一步，最後一個精英，我沒有遺憾了，本身入四強是我的目標，現在連決賽都入到已經好足夠。」

林大輝連接球都有難度。（鄭子峰攝）