學界精英賽｜林大輝「走步之鬼」學界成長記　感激教練鬧到入決賽

「NIKE全港學界籃球精英賽」女子組4強，曾於2010年奪殿軍的林大輝中學，以65：60擊敗兩屆亞軍中華基督教青年會中學，歷史性晉身決賽，將在明日與協恩中學爭奪冠軍。

完場一刻，林大輝前鋒廖詠琪與隊友相擁而泣，教練陳翊麟（占士）也流下男兒淚。學界賽在疫情下停擺逾3年，這個決賽席位，對球員和教練來說，是肯定亦是學界最美好的回憶。



林大輝反勝青中，以「黑馬」姿態闖決賽。（林靄怡攝）

中六生廖詠琪在中三轉校入隊，在4強前常被占士鬧，鬧走步。「一、二上籃」是她練球聽得最多的責罵聲，今場她在球隊落後時挺身而出扭轉劣勢。林大輝上半場面對入局較快的青中稍有輸蝕，加上射手林卓童灑三分雨、射入四球三分，林大輝一度落後29：32。換邊後，廖詠琪不斷鏟穿內線，連取8分率林大輝打出一段21：13的攻勢，不只是強項剷籃更頻於外線得分，助球隊於下半場成功反撲。

廖詠琪在第三節接連得分，助林大輝展開反擊。（林靄怡攝）

因為不想再嘗敗，廖詠琪坦言今場盡力打好每一球，「分組賽對匯基被反超落敗，記得喊得好慘，喊完Miss鄭對我說，要記住這個感覺，不可以再發生第二次。」廖詠琪深深記住Miss鄭的話、遭反勝的感覺，全場抱住一球都不能放棄的心態，「死追爛追、死搶爛搶」，末節被青中力追分數僅4分差，她不諱言「都好驚打得好慌」，但她感謝隊友信任，讓自己打出表現最好一仗。

學界精英賽｜林大輝小將曾被疫情打敗 鄭思睿為一個慶祝動作奮戰

學界精英賽｜林大輝隊長停擺下不離不棄 ：我想一生不止一次精英

朱寶恩（10號）鎮壓籃底為林大輝取得優勢。（林靄怡攝）

由老是被鬧到成為贏波功臣之一，廖詠琪最感激的，就是占士。在入隊林大輝前，她自言是個「好蠢、好呆、好怕畀人鬧、好慌張」的人，直到結識了教練和隊友，「她們給我信心，好多謝占士鬧我，鬧我即錫我。」其實，她一直都知道。

今場沒有聽到「一、二上籃」，更屢助球隊快攻反擊，廖詠琪不只一次說到打出最好表現，「真的是一生一次精英賽，可以與這班隊友一齊奮鬥一齊作戰，是好好彩的事。」明日對上力爭8連霸的協恩，廖詠琪笑說：「希望有超水準發揮，衝擊冠軍，贏了之後可以睇到占士喊多次。」

學界精英賽｜由上陣不足3秒到打足全場 裘錦秋隊長不甘再負協恩

廖詠琪與隊友一起打入決賽，興奮落淚。（林靄怡攝）

+ 2

陳翊麟終率隊入決賽：是一個肯定

默默站在記者鏡頭旁聽着廖詠琪訪問的占士，才剛喊完。由他率領的裘錦秋女籃在頭場4強遭協恩淘汰出局，林大輝和裘錦秋男籃歷屆亦常在4強止步，他說：「好開心又興奮，真的第一次入精英決賽，終於打入決賽，算是對自己一個肯定。」

林大輝突破2010年殿軍成績，首度打入決賽，球員喜極而泣。（林靄怡攝）

說到頭場敗予協恩，他坦言當然會有不開心，惟喜見協恩有備而來，「她們為了我們裘錦秋真的做了改變，她們平時都是全場盯人，但今次我都沒見過她們守1-3-1，我自己都開心，有強隊看得起我們嘗試做部署。」

林大輝於2010年奪得精英賽殿軍，占士今屆為校隊創歷史，他認為對學生也是一個肯定，「經歷疫情沒有打那麼多比賽，一打就能打入決賽，是她們一個很美好回憶。看看明日對協恩打成點。」

教練陳翊麟指闖入決賽對球員和自己也是一個肯定。（林靄怡攝）

林大輝中學校監林大輝到場支持。（林靄怡攝）

更多精英賽相關報道：