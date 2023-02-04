學界精英賽｜一種籃球人　十個熱血故事　亂流中我們學懂堅持

撰文：張倩儀
出版：更新：

Nike全港學界精英籃球賽周六（4日）展開四強生死戰，男、女子各4支球隊，為爭入冠軍戰而拚盡全力。
疫情關係，學界停擺超過三年。《Jumper》走訪4間學校，聽了10個球員的體會，當中關於疫情、關於精英賽，更關於堅持到這一刻的自己。

鄭峻謙，中五，嗇色園主辦可藝中學小前鋒。
曾是舊校一打五的主力，被罵得對籃球失去了熱情。轉校可藝，被球隊氣氛、教練和隊友感染，重拾拚勁。
熱情重燃，讓一個半月板移位加手指脫臼的球員，全力爭入四強，仍說出一句：「避就不如不要打，打得就不能怕。」

學界精英賽｜可藝小前鋒曾被罵到對籃球失去熱情　轉校後尋回拚勁
【精英賽・可藝】（張倩儀攝）

翁灝謙，中五，嗇色園主辦可藝中學主力兼得分後衛。
由足球轉打籃球，差一點就在疫情期間轉打排球。
手長腳長，彈跳力驚人，在排球場上必定有所作為，但最後他還是心繫籃球，自嘲由「傻仔」變成能擔大旗的主力，只因想在精英賽直播中，成為被點名稱讚的球員。

學界精英賽｜可藝主力三棲中獨愛籃球：想成為被點名稱讚的球員
【精英賽・可藝】（張倩儀攝）

黃俊濠，中五 ，嗇色園主辦可藝中學主力兼中鋒。
性格內向，說起話來一句起兩句止。他想法不太多，卻很直接、簡單。
「選擇了籃球，就要堅持。」
的確，打籃球不必有太多原因，一個足矣。

學界精英賽｜可藝中鋒打籃球僅一原因：選擇了就要堅持下去
【精英賽・可藝】（張倩儀攝）

中六，英華書院籃球隊得分主力。
倪嘉仁曾意氣用事，被教練責備後一怒之下退出籃球隊。
在疫情間卻比以前更努力，不單凌晨起床練球，更獲選代表港青出戰三人籃球亞洲盃。
見過世界之大，發現代表英華仍是自己的「To Do List」中的一項。穩定且成熟的得分表現，為英華贏得睽違10年的學界冠軍。
下一步，是精英賽冠軍。

學界精英賽｜英華主力見識亞洲舞台後醒覺：想帶英華贏冠軍
【精英賽・英華】。（張倩儀攝）

中六，英華書院籃球隊隊長兼控球後衛。
開學第二天，任竣陽意外半月板撕裂，當下大概以為學界、精英賽夢碎。
可是，地不轉人轉，曾想像自己可以在場上飛天遁地、做盡危險動作的他，原來轉個打法，可以為球隊帶來不同的作用。最後一年、第一次用大哥身份帶起全隊，劍指精英賽冠軍。

學界精英賽｜英華隊長堅信學界比賽會重開：一刻都沒有想過放棄
【精英賽・英華】。（張倩儀攝）

李佩沛，中六，協恩中學主力兼前隊長，司職控球後衛。
一個曾經在精英賽場上跑到「甩鞋」的中一小妹妹，再戰精英賽時，已經是可以獨當一面的球隊主力。和師姐們一樣，背負住眾人的期望，傳承的壓力，這大概是協恩女籃逃不掉的使命。
可是，還原基本步，李佩沛只想在第一次擔大旗、最後一次精英賽中，拚盡只為不留遺憾。

學界精英賽｜協恩甩鞋小妹變大師姐：最後一年盡力只為不留憾
【精英賽・協恩】（張倩儀攝）

姚采芸，中五，協恩中學隊長兼大前鋒。
性格內向，在全隊面前說話，總是害羞得有點吞吐，不過擔當協恩隊長的大任，就不能再退縮。
坦白自己不及以往的協恩隊長有霸氣，打起來也不夠有星味，但姚采芸也表示自己一直在努力中。

學界精英賽｜協恩隊長內歛自認無霸氣：打好自己外試下carry隊友
【精英賽・協恩】（張倩儀攝）

鄭思睿，16歲，林大輝中學女籃後起之秀，任控球後衛。
對中學生球員來說，精英賽是夢寐以求的舞台；對鄭思睿而言，是一個可以做出那個「有型」動作的地方。
射入三分後，高舉起手指比「3字」，當天英華對男拔，某球員用這個動作震懾了她，接下來她要用同一個動作，為大家帶來悸動。

學界精英賽｜林大輝小將曾被疫情打敗　鄭思睿為一個慶祝動作奮戰
【精英賽・林大輝】（張倩儀攝）

17歲，林大輝中學主力得分後衛。
何凱晴曾在疫情間迷失，感覺練球無用，也認定學界重開無期。
在負能量中，練習、籃球彷佛在一瞬之間由最重要變得沒有意義，因此她選擇了離隊。一年半後回歸，卻未曾後悔當初的選擇，只因「小別」讓她更熱愛籃球。

學界精英賽｜林大輝射手曾在疫情中迷失　繞一圈還是回到籃球身邊
【精英賽・林大輝】（張倩儀攝）

18歲，林大輝中學女籃控球後衛兼隊長。
梁芷甄疫情期間從未放棄，隊友眼中既準時又「練足波」。雖然未必得分最高，卻是一直堅持留守的球隊重心。
中二時以「小師妹」角色首戰精英賽，「一生只有一次精英」烙在心中，卻暗許一生不只打一次精英的目標。

學界精英賽｜林大輝隊長停擺下不離不棄 ：我想一生不止一次精英
【精英賽・林大輝】（張倩儀攝）

Nike全港學界精英籃球賽
日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）
地點：荃灣體育館
時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）
對賽戲碼：
09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）
11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學
13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院
15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學

*毋須門票入場

學界精英賽｜北角協同不敵英華8強止步　一生一次的夢幻精英賽學界精英賽丨可藝擊敗裘錦秋首入4強　三主力證犧牲值回票價學界精英賽丨林大輝兩度挫漢華入4強　足球女將稱霸籃下學界精英賽丨青中險勝女拔　干潁堯全取末節分數 「調整是成長」學界精英賽丨一日兩場決賽戲碼　張振興個半月內三度不敵聖若瑟【學界精英賽】北協男女創校史齊晉級　兩隊不同戰果所悟的決心【學界精英賽】翁金驊首現身督師　漢華挫青中從低谷打出信心學界精英賽｜英華女校大敗予拔萃女書院　女子組次輪抽出死亡之組學界精英賽｜馬可賓大比數憾負滙基　面對強隊比勝負更重要的修練學界精英賽｜青中挫匯基取首勝干潁堯哭成淚人　盼謹慎打好每一場【學界精英賽】張振興首戰敗予裘錦秋　衛冕之路出師不利卻有感悟
學界賽事
學界精英賽
協恩中學
英華書院
學界籃球
林大輝中學（男籃）