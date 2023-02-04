學界精英賽｜一種籃球人　十個熱血故事　亂流中我們學懂堅持

Nike全港學界精英籃球賽周六（4日）展開四強生死戰，男、女子各4支球隊，為爭入冠軍戰而拚盡全力。

疫情關係，學界停擺超過三年。《Jumper》走訪4間學校，聽了10個球員的體會，當中關於疫情、關於精英賽，更關於堅持到這一刻的自己。



鄭峻謙，中五，嗇色園主辦可藝中學小前鋒。

曾是舊校一打五的主力，被罵得對籃球失去了熱情。轉校可藝，被球隊氣氛、教練和隊友感染，重拾拚勁。

熱情重燃，讓一個半月板移位加手指脫臼的球員，全力爭入四強，仍說出一句：「避就不如不要打，打得就不能怕。」



【精英賽・可藝】（張倩儀攝）

翁灝謙，中五，嗇色園主辦可藝中學主力兼得分後衛。

由足球轉打籃球，差一點就在疫情期間轉打排球。

手長腳長，彈跳力驚人，在排球場上必定有所作為，但最後他還是心繫籃球，自嘲由「傻仔」變成能擔大旗的主力，只因想在精英賽直播中，成為被點名稱讚的球員。



【精英賽・可藝】（張倩儀攝）

黃俊濠，中五 ，嗇色園主辦可藝中學主力兼中鋒。

性格內向，說起話來一句起兩句止。他想法不太多，卻很直接、簡單。

「選擇了籃球，就要堅持。」

的確，打籃球不必有太多原因，一個足矣。



【精英賽・可藝】（張倩儀攝）

中六，英華書院籃球隊得分主力。

倪嘉仁曾意氣用事，被教練責備後一怒之下退出籃球隊。

在疫情間卻比以前更努力，不單凌晨起床練球，更獲選代表港青出戰三人籃球亞洲盃。

見過世界之大，發現代表英華仍是自己的「To Do List」中的一項。穩定且成熟的得分表現，為英華贏得睽違10年的學界冠軍。

下一步，是精英賽冠軍。



【精英賽・英華】。（張倩儀攝）

中六，英華書院籃球隊隊長兼控球後衛。

開學第二天，任竣陽意外半月板撕裂，當下大概以為學界、精英賽夢碎。

可是，地不轉人轉，曾想像自己可以在場上飛天遁地、做盡危險動作的他，原來轉個打法，可以為球隊帶來不同的作用。最後一年、第一次用大哥身份帶起全隊，劍指精英賽冠軍。



【精英賽・英華】。（張倩儀攝）

李佩沛，中六，協恩中學主力兼前隊長，司職控球後衛。

一個曾經在精英賽場上跑到「甩鞋」的中一小妹妹，再戰精英賽時，已經是可以獨當一面的球隊主力。和師姐們一樣，背負住眾人的期望，傳承的壓力，這大概是協恩女籃逃不掉的使命。

可是，還原基本步，李佩沛只想在第一次擔大旗、最後一次精英賽中，拚盡只為不留遺憾。



【精英賽・協恩】（張倩儀攝）

姚采芸，中五，協恩中學隊長兼大前鋒。

性格內向，在全隊面前說話，總是害羞得有點吞吐，不過擔當協恩隊長的大任，就不能再退縮。

坦白自己不及以往的協恩隊長有霸氣，打起來也不夠有星味，但姚采芸也表示自己一直在努力中。



【精英賽・協恩】（張倩儀攝）

鄭思睿，16歲，林大輝中學女籃後起之秀，任控球後衛。

對中學生球員來說，精英賽是夢寐以求的舞台；對鄭思睿而言，是一個可以做出那個「有型」動作的地方。

射入三分後，高舉起手指比「3字」，當天英華對男拔，某球員用這個動作震懾了她，接下來她要用同一個動作，為大家帶來悸動。



【精英賽・林大輝】（張倩儀攝）

17歲，林大輝中學主力得分後衛。

何凱晴曾在疫情間迷失，感覺練球無用，也認定學界重開無期。

在負能量中，練習、籃球彷佛在一瞬之間由最重要變得沒有意義，因此她選擇了離隊。一年半後回歸，卻未曾後悔當初的選擇，只因「小別」讓她更熱愛籃球。



【精英賽・林大輝】（張倩儀攝）

18歲，林大輝中學女籃控球後衛兼隊長。

梁芷甄疫情期間從未放棄，隊友眼中既準時又「練足波」。雖然未必得分最高，卻是一直堅持留守的球隊重心。

中二時以「小師妹」角色首戰精英賽，「一生只有一次精英」烙在心中，卻暗許一生不只打一次精英的目標。



【精英賽・林大輝】（張倩儀攝）

Nike全港學界精英籃球賽

日期：4/2（ 四強）、5/2（決賽）

地點：荃灣體育館

時間：09:00-17:30（四強）、09:00-18:00（ 決賽）

對賽戲碼：

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場

