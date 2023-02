學界精英賽｜一種籃球人　十個熱血故事　亂流中我們學懂堅持

Nike全港學界精英籃球賽周六(4日)展開四強生死戰,男、女子各4支球隊,為爭入冠軍戰而拚盡全力。

疫情關係,學界停擺超過三年。《Jumper》走訪4間學校,聽了10個球員的體會,當中關於疫情、關於精英賽,更關於堅持到這一刻的自己。



鄭峻謙,中五,嗇色園主辦可藝中學小前鋒。

曾是舊校一打五的主力,被罵得對籃球失去了熱情。轉校可藝,被球隊氣氛、教練和隊友感染,重拾拚勁。

熱情重燃,讓一個半月板移位加手指脫臼的球員,全力爭入四強,仍說出一句:「避就不如不要打,打得就不能怕。」



【精英賽・可藝】(張倩儀攝)

翁灝謙,中五,嗇色園主辦可藝中學主力兼得分後衛。

由足球轉打籃球,差一點就在疫情期間轉打排球。

手長腳長,彈跳力驚人,在排球場上必定有所作為,但最後他還是心繫籃球,自嘲由「傻仔」變成能擔大旗的主力,只因想在精英賽直播中,成為被點名稱讚的球員。



【精英賽・可藝】(張倩儀攝)

黃俊濠,中五 ,嗇色園主辦可藝中學主力兼中鋒。

性格內向,說起話來一句起兩句止。他想法不太多,卻很直接、簡單。

「選擇了籃球,就要堅持。」

的確,打籃球不必有太多原因,一個足矣。



【精英賽・可藝】(張倩儀攝)

中六,英華書院籃球隊得分主力。

倪嘉仁曾意氣用事,被教練責備後一怒之下退出籃球隊。

在疫情間卻比以前更努力,不單凌晨起床練球,更獲選代表港青出戰三人籃球亞洲盃。

見過世界之大,發現代表英華仍是自己的「To Do List」中的一項。穩定且成熟的得分表現,為英華贏得睽違10年的學界冠軍。

下一步,是精英賽冠軍。



【精英賽・英華】。(張倩儀攝)

中六,英華書院籃球隊隊長兼控球後衛。

開學第二天,任竣陽意外半月板撕裂,當下大概以為學界、精英賽夢碎。

可是,地不轉人轉,曾想像自己可以在場上飛天遁地、做盡危險動作的他,原來轉個打法,可以為球隊帶來不同的作用。最後一年、第一次用大哥身份帶起全隊,劍指精英賽冠軍。



【精英賽・英華】。(張倩儀攝)

李佩沛,中六,協恩中學主力兼前隊長,司職控球後衛。

一個曾經在精英賽場上跑到「甩鞋」的中一小妹妹,再戰精英賽時,已經是可以獨當一面的球隊主力。和師姐們一樣,背負住眾人的期望,傳承的壓力,這大概是協恩女籃逃不掉的使命。

可是,還原基本步,李佩沛只想在第一次擔大旗、最後一次精英賽中,拚盡只為不留遺憾。



【精英賽・協恩】(張倩儀攝)

姚采芸,中五,協恩中學隊長兼大前鋒。

性格內向,在全隊面前說話,總是害羞得有點吞吐,不過擔當協恩隊長的大任,就不能再退縮。

坦白自己不及以往的協恩隊長有霸氣,打起來也不夠有星味,但姚采芸也表示自己一直在努力中。



【精英賽・協恩】(張倩儀攝)

鄭思睿,16歲,林大輝中學女籃後起之秀,任控球後衛。

對中學生球員來說,精英賽是夢寐以求的舞台;對鄭思睿而言,是一個可以做出那個「有型」動作的地方。

射入三分後,高舉起手指比「3字」,當天英華對男拔,某球員用這個動作震懾了她,接下來她要用同一個動作,為大家帶來悸動。



【精英賽・林大輝】(張倩儀攝)

17歲,林大輝中學主力得分後衛。

何凱晴曾在疫情間迷失,感覺練球無用,也認定學界重開無期。

在負能量中,練習、籃球彷佛在一瞬之間由最重要變得沒有意義,因此她選擇了離隊。一年半後回歸,卻未曾後悔當初的選擇,只因「小別」讓她更熱愛籃球。



【精英賽・林大輝】(張倩儀攝)

18歲,林大輝中學女籃控球後衛兼隊長。

梁芷甄疫情期間從未放棄,隊友眼中既準時又「練足波」。雖然未必得分最高,卻是一直堅持留守的球隊重心。

中二時以「小師妹」角色首戰精英賽,「一生只有一次精英」烙在心中,卻暗許一生不只打一次精英的目標。



【精英賽・林大輝】(張倩儀攝)

Nike全港學界精英籃球賽

日期:4/2( 四強)、5/2(決賽)

地點:荃灣體育館

時間:09:00-17:30(四強)、09:00-18:00( 決賽)

對賽戲碼:

09:00 協恩中學 VS 裘錦秋中學(葵涌)

11:15 林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

13:30 喇沙書院 VS 聖若瑟書院

15:45 英華書院 VS 嗇色園主辦可藝中學



*毋須門票入場