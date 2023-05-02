NBA季後賽｜太陽全場僅5次罰球10分負金塊　基斯保羅因傷離場

NBA季後賽開展次圈對戰，其中基斯保羅（Chris Paul）、杜蘭特（Kevin Durant）和卜克（Devin Booker）「三巨」坐陣的太陽，周二（2日）以87：97不敵金塊，以場數0：2落後，陷入困境。

賽後，主帥威廉士（Monty Williams）點出問題：「由首圈單場46次罰球，到今場全隊5次，比金塊21次差距太大：『我要回去看看發生什麼事。」



太陽今日與金塊進行西岸次圈第二場賽事，兩隊上半場打出低比分表現，直到下半場手感才回溫。末節，太陽在金塊的高強度防守下，只能攻入14分，最後在對手、MVP大熱祖傑（Nikola Jokic）豪取39分、16籃板下，太陽只能以10分差距落敗。

太陽以場數0：2落後。（路透社）

太陽主帥威廉士賽後即表示要回去重看這場比賽（路透社）

兩隊罰球分差達13分

太陽主帥威廉士賽後即表示要回去重看這場比賽：「一場季後賽，我們只有5次罰球場機會，我要回去看看發生了什麼事。」他直言今場兩隊的肢體對抗、強度不弱，卻只獲得5次罰球；反觀，金塊全場獲得21次罰球，其中艾朗哥頓（Aaron Gordon）和布朗（Bruce Brown）各得6罰5中，單一人的罰球就比太陽全隊多。

首圈，太陽曾經單場多達46次罰球引起討論，今場卻全場僅得5次。雖然最後全隊5罰全中，但金塊全隊21罰18中，單看罰球就存在13分差距，而最後太陽僅負10分。

據外媒統計，太陽隊史中季後賽共13次陷入0：2局面，未嘗逆轉贏果。

祖傑打出39分、16籃板。（路透社）

基斯保羅受傷

太陽落後0：2出現危機，值得一提的是，主將之一的基斯保羅更因傷離場，教練主指他腹股溝受傷，未知歸期。腹股溝受傷復出時間較難評估，例如卜克今季也曾因同樣傷患缺席4星期。太陽將於3天後回到主場，開展第三戰，不過據外媒統計，太陽隊史中季後賽共13次陷入0：2局面，未嘗逆轉贏果。