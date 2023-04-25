NBA｜占美畢拿轟56分創多項紀錄　熱火反勝公鹿有望重演一奇蹟

NBA季後賽Game 4，熱火在占美畢拿（Jimmy Butler）獨轟56分、創下多項紀錄之下，以119：114反勝公鹿。熱火目前局數已領先到3：1「叫糊」，隨時上演自2012後的首次「老八傳奇」——有機會以8號種子的身份，淘汰東岸首位的公鹿。



畢拿今場首節已達到個人13投9中，取得22分，更在公鹿主將「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）面前直接入樽，惟首三節都由公鹿領先，一度領先15分，但占美畢拿在最後一節大爆發，在比賽剩下8分11秒時落場，即如「上身」一般，短時間內獨力轟入21分，最終他今仗總共攻入56分，帶領熱火以119：114逆轉公鹿。

占美畢拿今場大爆發獨轟56分，助熱火逆轉公鹿。（路透社）

而且目前熱火以3：1領先，可說是已「叫糊」，更有望成為NBA史上第一支8號種子球隊，能令榜首球隊在只得一勝下出局。熱火在今季常規賽排名東岸第八，面對榜首的公鹿本身不被看好，事實上NBA歷史上也只發生過5次「老八傳奇」，分別是1994年金塊、1999年紐約人、2007年勇士、2011年灰熊以及2012年的76人，且看相隔11年後，熱火能否再做到這項壯舉。Game 5「生死戰」將在香港時間周四（27日）早上9時30分上演，屆時將會回到公鹿主場作賽。

畢拿今場轟入的56分刷新多項紀錄——自己生涯的新高、熱火球員在季後賽的單場得分新紀錄、同時是隊史首名在季後賽拿到超過50分的球員，同時為NBA季後賽歷史上單場得分第4高的球員，排在他前面的分別是「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）、庇拿（Elgin Baylor）、米曹（Donovan Mitchell），而此前米高佐敦、張伯倫 （Wilt Chamberlain）和巴克利（Charles Barkley）也曾拿到過56分。

此外，他也追平熱火名宿韋迪（Dwyane Wade），並列成球隊在季後賽獲得40分或以上最多次數的球員（7次），排在後面的是勒邦占士（Leborn James），曾做到過3次。

事實上，畢拿在季後賽4戰的表現都非常驚人，他平均每場貢獻36.5分、5.5個籃板和5個助攻，此前只有米高佐敦和勒邦占士能夠在季後賽做到35/5/5以及50%命中率，但占美畢拿的平均命中率高達62.8%。

占士畢拿季後賽4戰平均命中率高達62.8%。（路透社）

賽後占美畢拿表示一直相信球隊能夠取勝，「我知道我們能做到，就算這幢建築物外的人和球隊以外的人都不相信，也沒關係。我們只想繼續做我們認為做得到的事。」