NBA季後賽｜崔楊格三分準絕殺助鷹隊逃生　下輪卻幾乎無主場可用

NBA東岸季後賽，1：3落後的鷹隊，憑崔楊格（Trae Young）在完場前的準絕殺三分絕處逢生，以119：117反勝塞爾特人，將總局數追近至2：3。

有趣的是，鷹隊下輪將回到阿特蘭大主場作賽，但場館竟已租予珍納積遜（Janet Jackson）開演唱會，該位著名歌手更因此而需要讓路為主隊改期，似乎連鷹隊自己也不相信球隊能夠贏下這一場。



今場首節鷹隊雖然領先，但綠軍在第二節開始爆發，半場結束時以66：58領先，且優勢一直保持到第四節後段。

惟鷹隊的崔楊格在末節「上身」轟下16分，帶領球隊拉近比數之餘，更在完場前1.8秒遠距離射入準絕殺三分。

之後塞爾特人的泰譚（Jayson Tatum）絕殺未能命中，瀕臨出局邊緣的鷹隊絕處逢生，將總局數追近至2：3。

而在美國媒體ESPN的賽況頁面，鷹隊勝率亦一直處於下風，直至完場前兩分多鐘，雙方才變得平分秋色。

鷹隊的獲勝機率一直處於下風。（ESPN網頁截圖）

崔楊格今仗斬獲38分為全場最高，此外他亦貢獻13個助攻，而且連續3場比賽都取得超過30分，並都在第四節攻入15分以上，為名符其實的「關鍵先生」。

崔楊格關鍵時刻射入準絕殺三分，助球隊避免被淘汰命運。（路透社）

鷹隊將主場租出 奇蹟生還與演唱會撞期

常規賽排在第7位的鷹隊，對上排第2的塞爾特人，勝算自然處於下風。鷹隊自己似乎也不相信球隊能熬過Game 5，他們下場比賽將回到主場阿特蘭大的州立農業球館（State Farm Arena）作賽，但比賽當日（香港時間28日）卻早已租予著名歌手、已故巨星米高積遜（Michael Jackson）的妹妹珍納積遜開演唱會，表示他們根本沒想過會打到Game 6。

NBA季後賽和演唱會哪個重要？場館選擇了前者，他們通過球場Twitter宣布，由於鷹隊贏下Game 5，因此球隊需要在周四主場作戰，而珍納積遜的演唱會將會順延到周五舉行。歌迷的入場門票可直接於周五使用，若因更改時間而無法參與者，亦可安排全數退款。

網民紛紛留言：「連鷹隊自己的員工也不相信他們會贏」、「不如直接請珍納積遜作中場表現嘉賓吧」、「這太好笑了」。

不過若鷹隊又「一個唔覺意」贏下Game 6，也不用再擔心撞場問題，因為若真的要打到Game 7，屆時將會回到塞爾特人主場作戰。

鷹隊對塞爾特人的第六戰，將在香港時間周五（28日）上午8時30分開始，因與球證發生爭執而停賽的D莫雷（Dejounte Murray）將會復出。