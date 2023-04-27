NBA熱話｜木狼球星短期內入籍中國　曾到廣東深圳尋根已改中文名

中國男子籃球隊勢添一位效力NBA的猛將！

木狼球星卡奧安達臣（Kyle Anderson）擁有8分一中國血統，其外曾祖父是廣東人。有報道指他將會歸化中國國籍，成為中國男籃史上首位歸化兵，他會在短期內飛往中國，完成相關入籍手續。



據《南華早報》報道，卡奧安達臣將在今個NBA球季結束後，飛往中國並正式加入中國國家隊，很可能代表中國男籃出戰2023年世界盃。

出生於美國的卡奧安達臣早在2018年夏天，便隨母親到中國深圳龍崗區的新木新村展開「尋根之旅」。他的外曾祖父李崇新是中國廣東人，二戰時期去往牙買加，隨後再去到美國，因此安達臣擁有8分之一的中國血統。家族長輩為他改了個中文名字「李凱爾」後，這名字也正式放入到族譜之中。

據《網易體育》報道，安達臣在木狼附加賽對湖人賽前，曾談到該次回中國尋親之事：「尋根之旅意義非凡，讓我找到自己的根在哪有多深，能了解到自己的根扎在中國，讓我受到很大觸動。能夠了解到我出生之前，那裏發生的很多往事，讓我感到很開心。」

根據《新浪體育》引述卡奧安達臣表弟的最新消息，安達臣母親在生日會上承諾其子會為中國男籃出戰世界盃及潛在的奧運會。他表弟表示，安達臣預計會用10天時間處理左眼傷勢，以及和家人告別，隨後便會前往中國。

有消息指卡奧安達臣將前往中國完成歸化手續。（路透社）

他表弟還透露，安達臣已親口承諾，會全力幫助中國男籃在世界盃取得好成績，並爭取拿到奧運會入場券。如安達臣最後落實加入中國籃球隊，他將成為中國男籃的歸化第一人。

今年29歲的卡奧安達臣從馬刺出道，2018年轉會灰熊後，在去年加盟木狼，並成為陣中主將。他由於動作緩慢，外號被稱為「Slow Mo」，不過其獨特的節奏經常讓對手防不勝防。今季他在木狼場均能攻入9.4分、5.3個籃板和4.9個助攻。

中國歸化運動員非罕見事

雖然卡奧安達臣有可能會成為中國男籃的歸化第一人，但近年入籍中國的運動員其實不少。

中英混血馬術運動員華天（Alex Hua Tian）本來擁有英國護照，在2008年代表中國參加北京奧運後，決定放棄英國護照入籍中國，《網易體育》稱其為嚴格意義上的中國歸化第一人。

而中國國足的歸化球員更多達11個，包括歸化失敗、已宣布放棄中國國籍的高拉特（Ricardo Goulart）。

而韓國短道速滑運動員林孝埈則是以奧運冠軍身份，在2020年歸化中國；而較具知名度與話題性的美國自由式滑雪運動員谷愛凌，則是在歸化後以中國運動員身份取得冬奧金牌。

歸化中國的部份運動員：