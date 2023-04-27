NBA季後賽｜畢拿領熱火淘汰一哥公鹿　末段高難度起手成名場面

NBA季後賽東岸首圈，邁阿密熱火與密爾沃基公鹿的系列賽當中，熱火主將占美畢拿似乎無所不能，繼上仗狂轟56分後，畢拿在末段攻入超高難度兩分球，助熱火追118：118平手，結果熱火在加時以128：126奠勝，總場數4：1淘汰公鹿。



占美畢拿（Jimmy Butler）在季後賽東岸首圈第四戰，獨力轟入56分，刷新個人職業生涯的最高得分，並帶領熱火反勝公鹿，場數領先至3：1，晉級在望。

NBA｜占美畢拿轟56分創多項紀錄 熱火反勝公鹿有望重演一奇蹟

占美畢拿繼上場轟入56分後，今仗再有神奇演出。（路透社）

公鹿在主場上演關鍵一戰，半場以69：63領先熱火，公鹿第三節進一步拉開優勢，挾16分的差距進入最後一節。熱火反撲，艾迪巴約及奇雲路夫連番建功，差距一度收窄至6分。

球賽進入最後5分鐘，占美畢拿是時候挺身而出，不足3分鐘內獨力攻入11分，領熱火追成111：111平手，球賽再度掀起高潮，公鹿的賀里迪（Jrue Holiday）末段罰球兩射中一，公鹿領先兩分。餘下2.1秒，熱火前半場由雲遜（Gabe Vincent）開出界外球，並剛好笠死公鹿球員，跳起接應的占美畢拿，在空中失平衡，加上時間無多，第一時間起手命中，熱火追成118：118平手，需要進入加時分勝負。

公鹿主將艾迪杜高普在加時末段犯規，送了3個罰球予熱火，即使對方3射中2，仍然拉開4分的距離，結果熱火以128：126力克對手，總場數以4：1淘汰頭號種子公鹿出局，相隔11年再度上演「黑八傳奇」，亦是附加賽賽制實行以來，首支附加賽球隊晉級季後賽次圈。

艾迪杜高普領軍的公鹿爆冷遭熱火踢出局。（路透社）

占美畢拿今仗貢獻42分及8個籃板，今個系列賽場均轟入37.6分，必定是晉級的最大功臣。畢拿賽後坦言不是什麼「季後賽模式」，而是為了勝利，不顧一切的付出。

熱火教練史普斯查（Erik Spoelstra）賽後坦言，畢拿的最後一擊並不在計劃中，「我原本想畫一個不同的戰術，但畢拿看着我的眼睛，叫我把球給他。」史普斯查相信畢拿，最終投進追平一球。

占美畢拿的失平衡跳投成為今季季後賽的名場面之一，熱火Twitter隨即以這圖片作為頭像，向畢拿致敬。