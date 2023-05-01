NBA季後賽｜居里搶七戰轟50分領勇士大破帝王　下圈惡鬥勒邦占士

NBA季後賽西岸首圈，經驗豐富的金州勇士面對年輕的薩克拉門托帝王，這個系列賽要鬥足7場，兩軍之前戰成3：3，來到生死戰Game 7，經驗更顯重要，勇士主將史堤芬居里挺身而出，關鍵一仗轟入50分，領勇士逃出生天，淘汰帝王晉級4強。



勇士第6場在主場失利，與帝王的系列賽進入「搶七」生死戰，兩軍半場鬥得激烈，主隊帝王以2分領先。第三節初段，「浪花兄弟」史堤芬居里（Stephen Curry）及K湯臣（Klay Thompson）率勇士反撲，打出一段10：1的攻勢，加上魯尼（Kevon Looney）多次搶得進攻籃板，令勇士有不少機會，並拉開10分差距。

「咖哩叔」居里最後一節再發力，獨取11分下，領勇士再打出一段13：2的攻勢，兩軍差距進一步拉開，曾經擴大至21分，最終勇士力保勝局，結果以120：100擊敗帝王，「搶七」成功，亦是隊史上首次在落後兩場下反勝，晉身西岸季後賽4強，將與勒邦占士領軍的洛杉磯湖人爭奪西岸決賽席位。

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勇士落後兩場下，與帝王力戰至「搶七」，並順利反勝對手晉級。（路透社）

居里發威轟50分創個人新高

史堤芬居里全場38射20中，其中7球是三分球，今仗交出個人季後賽新高的50分，亦是史上第10人在搶七戰攻入50分，加上貢獻8個籃板及6個助攻，關鍵戰再度做英雄。

「咖哩叔」年屆35，關鍵時刻依然沒有手軟，領軍在落後兩場下逆轉，他賽後直言很享受不被看好的感覺，「每個人都很想看我失敗，但我們全軍都不怕困難，同時打出很高的水平，我們就喜歡這種感覺，來證明別人是錯的。」

史堤芬居里轟出個人季後賽新高的50分領軍晉級。（路透社）

勇士主帥卡爾（Steve Kerr）賽後當然盛讚居里，甚至將他與舊隊友﹑「籃球之神」米高佐敦相題並論，「這就是史堤芬居里，他就是如此出色，他每晚都持續地交出好表現，並維持了10年，大家都視作理所當然，這種感覺與我當年做佐敦隊友一樣，我們都依賴他，而居里毫無疑問是史上最佳球員之一。」

看到居里的神級表現，不少NBA球員都同樣驚歎，昔日隊友杜蘭特（Kevin Durant）也在社交網站表示：「傳奇的30號，50分！」（Legendary 30. 50 pieces），而尼拉特﹑崔楊格也分別發文盛讚居里。