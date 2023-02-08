學界精英賽︱學體會為用錯波致歉　認賽前無檢查　未透露任何處分

全港學界精英籃球鬧出「用錯波」風波，男子組決賽由英華對聖若瑟一役，誤用較小的六號波、而不是賽例列明的七號波，但英華多次向球證要求更換籃球，都被拒絕。學界體育聯賽今（8日）終回應事件，向各持份者及公眾致歉。



精英賽決賽周日（5日）於荃灣體育館上演，男子組決賽，英華以63：66不敵聖若瑟書院失冠，但及後被揭發「用錯波」——比賽時使用的是體積較小的「6號波」（圓周28.5吋），而非熱身時所使用、規例上的「7號波」（圓周29.5吋）。

學界籃球精英賽，英華不敵聖若瑟得亞軍。（資料圖片／鄭子峰攝）

英華籃球隊在社交網站透露，當日有球員在第二節開段明顯感受到比賽用球與熱身用球不符，已即時向英華助教反映，隨後該球員再次落場檢查比賽用球，證實為六號波。

「該球員在比賽第三第四節仍有向球證反映」，然而球證回應指「今天係用呢粒波，無得換」，英華助教再次向球證反映，但球證仍示意比賽繼續對。因此英華籃球隊對當時球證漠視問題感到失望，「希望得到學體會一個明確的交代！」

學體會今回應，解釋決賽日4場比賽依次為：女子季軍戰、男子季軍戰、女子冠軍戰、男子冠軍戰，而每場比賽開始前，學體會工作人員會更換比賽用球，放到裁判桌上。

聲明中表示，據學體會初步了解，男子組冠軍戰開賽前，學體會工作人員如常更換比賽用球，並放到裁判桌上，「但未有確定所更換的比賽用球尺碼，裁判開賽前亦未有檢查比賽用球尺碼。」

學界精英賽男子決賽用錯波。（資料圖片／鄭子峰攝）

而對於當日執法的三名球證——包括許宙天、黎樂然及主裁判楊英偉無視多次投訴，學體會僅指：「比賽期間，曾有參賽球隊向裁判提出比賽用球尺碼不符，但基於比賽用球由學體會提供，比賽繼續，最後整場賽事使用六號球作賽。」

學體會最後就今次事件造成的不便，向各持份者及公眾致歉，但未有透露任何處分，或今次事件會否影響比賽成績，「承諾會進行全面檢討，避免同類事件再次發生。」