學界籃球︱兩大名校重新出發　男拔奪首冠望傳承　英華主力再進化

相隔三年，學界終於復常重開賽季。

可是，僅完成兩大賽事，兩支傳統勁旅：拔萃男書院和英華書院各自飲恨一次。

周六（18日）學界挑戰賽兩支球隊於修頓室內場碰頭，除為了一雪前恥，更望打出剩餘賽季的希望。

冠軍只有一個，激戰到最後男拔以65：61擊敗英華。



僅完成兩大賽事，兩支傳統勁旅：拔萃男書院和英華書院各自飲恨一次。（張倩儀攝）

男拔「被DQ」後終迎首冠

男拔雖然於學界D1籃球四強中突圍而出，成功殺入決賽，卻因違反防疫規例被取消資格，同時失去精英賽的資格。今次學界挑戰賽中，男拔最後一分鐘憑5球罰球逆轉，取得今季首個冠軍。

今次學界挑戰賽中，男拔最後一分鐘憑5球罰球逆轉，取得今季首個冠軍。（張倩儀攝）

中六生鍾志榮（雪糕）完場後，率隊友向打氣區致謝，當然少不得激動大叫男拔口號之一「學界皇者」。對於一支學界籃球傳統勁旅，缺席精英賽，無疑是重大的打擊：「一眾中六球員都很愕然，因為剩餘比賽機會已經不多，很怕從此就沒有學界賽打。」

雖然清楚接下仍然有2大賽事要應付，但當時全隊都難掩失落心情，「雪糕」表示師弟有反過安慰大家：「師弟們表示在今年完成不到的任務，將留待下年一併完成，幫我們爭回一口氣。」

男拔雪恥。（張倩儀攝）

中六生鍾志榮（雪糕）完場後，率隊友向打氣區致謝。（張倩儀攝）

即使沉澱了2個月，新年後舉行的精英賽，「雪糕」依然未能真正面對：「很不甘心，知道看比賽就會忍不住流眼淚，所以一場都沒有看。」

可是，這時他已經擺正心態，決心在緊接的賽事中打出成績：「我們不是説想報仇或者甚麼原因，心想與其他強隊交手，因為疫情後發生這件事（學界防疫風波）是沒有人想發生的，能夠重新打比賽，大家都非常齊心。」

學界四大賽，雖然前二「飲恨」，但接下來還有邀請賽和馬拉松。（張倩儀攝）

下半季目標：傳承

學界四大賽，雖然前二「飲恨」，但接下來還有邀請賽和馬拉松。「雪糕」坦言冠軍重要，但下半季的目的在於傳承，因為正選陣容中六佔4個，必須要讓中五或更小的師弟慢慢「接班」：「男拔的精神在於傳承，今次奪冠已令我中學生涯心滿意足，就算教練在之後賽事想給更多機會予師弟，甚至不派我上陣都不會有怨言，並會盡力協助球隊。」比起「幾冠王」，他更期望師弟們會上力，保住江山。

中六主力鍾志榮。（張倩儀攝）

男拔奪冠精彩畫面：

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英華「用啱波」仍難逃「二奶命」

今季英華奪得10年來首個學界D1籃球冠軍，更於精英賽中殺入決賽，「開個好頭」。最後卻以63：66不敵聖若瑟書院。事後，被揭發「用錯波」，誤用較小的六號波、而不是賽例列明的七號波。

靠倪嘉仁擔大旗咬住分差的英華，下半場被男拔佔上風拉開9分差。（張倩儀攝）

倪嘉仁全場獨取18分。（張倩儀攝）

今場開賽前，主持強調：「我們今天是用七號波。」只是「用啱波」，都只能得一家歡喜，男拔捧盃，意味英華拿下第二個亞軍。

靠倪嘉仁擔大旗咬住分差的英華，下半場被男拔佔上風拉開9分差。雖然中五的吳委峻在末節爆發獨取11分，曾反超1分，卻未能保持優勢到最後。

英華的高壓防守，彌補身型不足。（張倩儀攝）

男拔身體質素佔優。（張倩儀攝）

經過「用錯波」事件，英華隊內低氣壓只維持了一段短時間，就重拾備戰節奏，吳委峻表示：「輸球就更努力練球，想要贏回來。」

一旁的師兄倪嘉仁也補充道：「上次輸完，我說：英華不需要重新來過。因為我們需要繼續向前，不要抹殺自己一切的付出，下個大賽再見。」

吳委峻反思自己醒覺太慢。（張倩儀攝）

下半季吳委峻要進化

顯然英華對勝利的慾望不比男拔弱，但表現並不像預期，吳委峻反思道：「我太依賴師兄，今天頭三節都只靠倪嘉仁咬住分數，到後來我才醒返。」

倪嘉仁接着說：「我剛才在更衣室跟峻說，他要有自豪感講得出自己是這個年齡層最強的射手，但射手不能只會射波。」

吳委峻表示知道自己不能只會射球。（張倩儀攝）

吳委峻點點頭，因為他知道下半季是自己接棒的過渡時期，必須要上力：「我想，之後兩個大賽，我不能像Darren說的一樣：『我淨係識射波』，還要學會做其他事：組織、分球、搶籃板等。」

倪嘉仁也笑說：「接下來他會進化的！」對於比賽，兩大主力堅持精英賽前的說法：「能走多遠，走多遠。」

英華小將們表現不俗。（張倩儀攝）