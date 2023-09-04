杭州亞運｜港隊男籃無緣參賽　南華早報：FIBA 6月批准取消外圍賽

杭州亞運五人籃球突然改賽制，香港男籃未被列入名單之中，其後亞運官方網站連賽制說明都刪除。根據《南華早報》報道，國際籃協（FIBA）確認杭州亞組委方面要求取消外圍賽，並早在6月已收到通知。



亞洲盃外圍賽預賽港隊陣容。（FIBA）

當發現港隊不在杭州亞運男子五人籃球的名單後，港協暨奧委會已經去信亞奧理事會處理。香港籃球總會早前召開茶聚交代事件，主席陳瑞添指，從中國籃協了解得知，「原本有20隊，8隊爭4個席位，但有3隊退出，最後只剩17隊。」而港隊正是第17支球隊，剛好被排除在16強之外。籃總和港協都尚未放棄爭取參賽，陳瑞添更寄語球員：「沒有亞運打不是天塌下來。」

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主席陳瑞添向球員交代情況。（張倩儀攝）

《南華早報》曾向國際籃協亞洲區體育及競賽經理Raffi Kassabian查詢，表示早在今年6月15日已經收到杭州亞組委方面的要求，因為舉行男﹑女子五人籃球的杭州奧體中心體育館，是開幕及閉幕禮的後備場地，所以難以安排舉行外圍賽。

Raffi Kassabian表示，杭州亞組委的請求，同日就獲得FIBA批准，即使當時有23支男子隊及16支女子隊希望參賽，但組委會方面只希望保留16支男子隊及12支女子隊的參賽名額。