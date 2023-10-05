杭州亞運｜中國男籃負菲律賓一度取消記者會　姚明折返向傳媒道歉

杭州亞運男子籃球準決賽，中國隊昨（4日）晚以76：77負於菲律賓。輸波後，中國隊缺席記者會，主持一度宣布記者會取消。在場媒體抗議後，中國籃協主席姚明帶教練佐積域（Aleksandar Djordjevic）及隊長趙繼偉出席，姚明就遲到向傳媒道歉。

中國今場對菲律賓最多曾領先20分，但在第四節末段遭對方反勝。佐積域及趙繼偉爭相致歉，前者表示「失利需要教練來承擔」，後者打斷對方表示「不該輸球就怪教練」。



了解戰況：中國男籃半場擁18分優勢 最後3分鐘零得分遭菲律賓逆轉

賽前被視為金牌熱門的中國隊，在準決賽面對未有派出最強陣容的菲律賓，絕大部分時間打順境波，最多曾領先對手20分，直至第四節最後兩分鐘，中國還有7分的領先優勢。然而，最後時刻戰情逆轉，菲律賓以77：76反勝中國入決賽。

中國爆冷無緣決賽後，內地《搜狐新聞》報道，中國一度全隊上下無人出席記者會，主持不得不告知現場記者，中國隊的新聞發布會「被取消」。經傳媒抗議後，中國隊才重新召開記者會，籃協主席姚明親自到場道歉及解釋。

姚明向傳媒道歉，並解釋遲到原因。（新華社）

姚明說：「今天這個比賽結果出來以後，大家離開得比較匆忙，所以最後離開的時候沒有按照比賽流程去參加新聞發布會。我作為領隊是有責任的。」

他解釋先把運動員送回選手村，再回到籃球場館，「當我們車離開了球館之後，大概5分鐘時間，我們接到球館電話，提醒我們這件事之後，當時就決定趕緊先開到運動員村，把所有隊員都放下來，去吃飯休息，準備後邊的比賽。」

「然後馬上就掉頭，和教練和我們的隊長繼偉一起回來。在這給大家造成時間上的一個耽誤，在這表示抱歉。我作為領隊有很大的責任。」

之後記者會開始，中國隊教練佐積域及隊長趙繼偉面對傳媒的提問。被問到誰要為失利負責時，佐積域舉手示意自己，他表示勝利歸功球員，而「失利，需要教練來承擔」。

《中國新聞網》報道，趙繼偉此時打斷佐積域的發言，他說：「我認為是球員承擔責任，不該輸球就怪教練。」

趙繼偉表示是球員執行不到教練的要求，他說：「球員在場上打球會犯錯誤，教練部署了很多要求，為什麼要找一個人擔責？他真的是很想幫助我們。在生活當中，在訓練中要求我們很多細節。確實，我們球員現在理解不了，或者說做不到，於是就產生了差距。」

趙繼偉說：「他（教練佐積域）給了我們的鋒線很多建議，他們也在提高，不能說輸一場球就怪教練，我覺得他做得很多了，跟他聊天當中也發現他是真的希望我們好，希望我們以後能好。」

中國隊在第四節還有時間組織最後一擊，可惜射失，佐積域說：「球員們執行得很好，但是沒有射入，非常不幸運，但這就是籃球。」

「如果我們最後一個球入了，這場比賽就會完全不同，我們對失利感到非常遺憾。」來自塞爾維亞的佐積域在2022年11月執教中國男籃，在早前的男籃世界盃未能小組出線，也未獲得明年奧運資格；來到亞運，中國男籃被視為冠軍熱門，結果未能打入決賽。