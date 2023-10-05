杭州亞運．空手道｜劉慕裳欠籤運高分獲銅牌　鄭子文未能獲獎

杭州亞運空手道項目，周四（5日）早上有劉慕裳及鄭子文分別出戰女子及男子個人形。



亞運空手道個人形項目，需先由首輪分組賽出線，若能進入次輪，則首名進入金牌戰、第2及第3名入銅牌戰。

香港代表鄭子文在男子分組賽首輪使出敖漢大（Ohan Dai）取得40.4分，小組排第3出線次輪爭入金牌戰。他在次輪以八步連上陣，取得40.5分，在小組排第2名，相隔9年再打入銅牌戰，與上屆亞運銅牌的韓國代表朴喜俊對戰。

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在銅牌戰，登場時眼神凌厲進入狀態的鄭子文以一百零八手應戰，其後對手以同一套拳應戰，裁判判定韓國選手勝利，鄭無緣獎牌，他稍後會再出戰男子團體形賽事。

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緊接有劉慕裳出戰女子個人形，分組賽首輪，這位應屆亞洲冠軍及世界排名第2的港將，在第一組以一百零八手獲41.7分；同組其後有日本名將、世界排名第3的清水希容，同樣以一百零八手出戰，她獲得42.6分，力壓Grace排在小組首名，兩人都順利打入第二輪。

次輪由第一輪出線的同組選手爭奪每組一個的金牌戰資格，最終Grace在次輪的八步連得到42.8分，不敵以北谷屋良公相君取得43.3分的清水，雖然Grace的分數在鄰組足以以兩分之差排第一，惟跟整體最高分的清水同組下只能屈居第二，無緣金牌，進入銅牌戰，對戰越南的阮氏芳。

阮氏芳先以敖漢大應戰，劉慕裳則以泊手拔塞應戰，最終劉慕裳獲43.4分，擊敗得40.5分的對手，獲得一面銅牌。

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劉慕裳賽後坦言，本身目標並非銅牌，「但有點驚訝的是，分組沒有種子排名，結果幾位實力較強的選手都分在同一組」，她表示三星期後的世界錦標賽，日本會派出她認為更強的大野光，「若自己有犯錯就改進，沒有的話就強化自己的力量和速度。」