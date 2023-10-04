杭州亞運︱中國男籃半場擁18分優勢 最後3分鐘零得分遭菲律賓逆轉

杭州亞運男子籃球準決賽中國對菲律賓，中國隊頭三節一路領先，第四節戰至最後3分鐘，中國隊領先76：67，仍有9分優勢。

意想不到的是，中國隊此後竟一分未得，反被菲律賓打出一波10：0攻勢，完場前神奇地以77：76一分之微反勝中國，晉身金牌戰，關鍵人物是今年1月才入籍菲律賓的布朗利（Justin Brownlee）。



杭州亞運．籃球︱中國男子籃球隊準決賽對菲律賓一度領先18分，但最後3分鐘潰敗，無緣決賽。（新華社）

中國半場領前18分

中國首節以19：17的些微優勢領前，第二節菲律賓只得13分，半場被中國拉開至48：30的18分差距；第三節菲律賓力追下，仍以50：62落後12分。

最後一節，菲律賓以外圍三分雨追分，即使如此，戰至最後3分鐘，中國仍有9分優勢在手，決賽在望。

杭州亞運．籃球︱布朗利（32號）的個人能力帶領菲律賓末段反勝中國晉身決賽。（新華社）

最後3分鐘發生了什麼事？

當時菲律賓叫了一次暫停，雙方各有一次外投射失，菲律賓的佩雷斯投入兩分，7分距離，時間剩下兩分鐘。

菲律賓犯規，趙繼偉兩個罰球皆射失，佩雷斯搶得籃板，2011年曾參加NBA選秀的布朗利挺身而出，射入兩分，71：76，大鐘還有1分31秒。今次輪到中國隊叫暫停，雙方變陣再戰，關鍵時刻，杜潤旺傳球失誤，被對手搶去皮球，布朗利一記三分球，最後59秒追至74：76。

杭州亞運．籃球︱中國男籃主帥喬爾傑維奇（右）末段連叫兩次暫停及變陣，仍阻止不了菲律賓逆轉中國。（新華社）

菲律賓3分鐘內連追10分反勝

中國隊攻勢，杜潤旺三分射失，菲律賓搶得防守籃板，再次交由布朗利終結，又一記三分得手，菲律賓終以77：76反超前！當時尚有24秒，有充足時間讓中國進攻，中國再叫暫停及變陣，張鎮麟等至最後5秒起手但跳投射失，中國最後3分鐘零得分之下，遭菲律賓連追10分神奇反勝失落決賽。

今仗雙方均攻入8個三分球，然而菲律賓單在第四節攻入6球，關鍵人物是今年一月才入籍代表菲律賓的35歲老將布朗利。他今仗攻入全場最高的33分，當中最後1分鐘內連入兩記三分球，成為帶領菲律賓神奇逆轉中國隊的最大功臣。

中國末段潰敗 慘遭菲律賓二隊逆轉

當然重點還是中國隊最後3分鐘未能獲得任何分數，內地媒體紛以「末段潰敗」來形容。體育記者付政浩更不留情面狠批，中國隊明知對手最後一節全靠布朗利以個人能力搶分，防守上卻無法作出針對部署。

他同時指出，今屆賽事多支亞洲勁旅均未派最強陣容應戰，擁有主場之利的中國男籃本為冠軍大熱，「最終卻慘遭菲律賓二隊准絕殺，這次連亞運會冠軍這個留給中國籃球最後的遮羞布也沒了。」