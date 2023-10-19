甲一籃球｜吳松峻加盟滿貫首亮相挫飛鷹　帶病轟14分　命中率100%

隨住NBL落幕，港將回歸本地聯賽，「大佬」吳松峻是其中一員。由香港東方到轉投NBL球隊石家莊，周三（18日）「大佬」披起綠色球衣，加盟今季甲一冠軍大熱滿貫。

只是沒有想過，見面第一句他說的是：「我流感。」

最後吳松峻上陣18分鐘，交出14分、5籃板和2助攻，助新東家以87：73擊敗飛鷹。



這天是「大佬」回歸甲一的首戰，同場重返本地賽的還有隊友惠龍兒和對手許烜行。

不過他狀態看來並不是太好，喝過運動飲品、吃過香蕉，補充體力後「大佬」便紙巾不離手。坐在籃下綁鞋帶，他示意我坐遠點，「我流感。」

吳松峻（張倩儀攝）

27歲的「大佬」，今年離開香港東方後，加盟NBL球隊石家莊翔藍，平均上陣23.3分鐘，交出3.1分、3.2助攻、3.1籃板和1.9偷波。完成NBL後，回港加盟滿貫，於聯賽次日首次穿上新球衣亮相。

球員席候命，「大佬」不停地擤鼻涕，直到上場一刻，才收起病君神態。「好攰呀。」當球證吹判球出界，短短的歇息時間，聽到「大佬」喃喃一句。兩天前開始生病，直到比賽日，仍然鼻水直流，但上場的18分鐘，以防守為本命的他，面對許烜行、羅卓熙等，也毫不留力，為飛鷹後場帶來不少壓力。

球員席候命，「大佬」不停地擤鼻涕。（張倩儀攝）

換邊後「大佬」獨取9分，助「綠軍」保持11分優勢，最終全場攻下14分，5次起手全中。縱然末段5犯離場，球隊仍以87：73擊敗飛鷹，取得聯賽首勝。

離場一刻，他馬上又拿起紙巾，笑了笑，放鬆地笑，他形容帶病上陣，又想全力應戰，感覺「想死」，但狀態不佳下打出亮眼表現，他強調只是「符碌」，不能代表什麼：「其實沒有什麼感覺，只要感覺自己每一場都有進步就OK。」

吳松峻帶病上陣，助新東家滿貫87：73擊敗飛鷹，取得聯賽首勝。（張倩儀攝）

要數「大佬」的得分表現，他也要回溯到效力東方的第一年。此後，他彷彿成了防守專員，而進攻只是配菜。他笑言，「我沒有改變打法」，指出自己一直有練進攻，也有一點點累積經驗，在自由度大的滿貫隊中，找到自己可以發揮的空間。

經歷NBL洗禮，「大佬」不諱言進步最大的是腦袋，「我學識不理會其他聲音，獨立思考。」笑指打出個人風格，是變得「好波」的一步，然而在這個進程中，加入滿貫再隨台灣教練作戰，對曾於台灣打過大專賽事的他而言更順遂。

「有台灣教練感覺熟悉，教練也會從球員角度出發，自由度大。」他期望今季能在這樣的環境中再成長，目標成為一個有大局觀又能適應任何一支球隊的球員。