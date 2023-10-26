甲一籃球｜梁兆華回歸南華取三連勝　談爭標前有更大任務

周三（25日）甲一聯賽，兩連勝的南華對戰「升班馬」晉裕。作為冠軍常客，今場的南華不單沒有主宰賽事，更被晉裕牽着鼻子走。

今季加盟NBL金牛隊的梁兆華歸隊，在末段關鍵時刻貢獻9分，率隊以76：63取得第三場勝仗。

然而，「贏得驚險」的局面，非南華上下和兆華預期中事。

「（回來後）南華不同了很多，很鬆散；近兩次練球才針對問題改善，好攰，真的好攰。」兆華上氣不接下氣，面色蒼白，比起高強度的NBL，今季甲一給了他另一種挑戰。



短短5分鐘的賽後訪問，兆華一邊擦汗，一邊喃喃道：「好攰呀」不下數十次。

事關對手晉裕擁有身高2.03米的外援艾勤，在籃底佔極大優勢，加上有針對性防守限制朱亮起手，南華上半場一直被壓制住，半場以31：36落後。從攻勢上看，南華未及以往流暢，更鮮有二次進攻，氣勢較為輸蝕，處下風時依然未夠進取去搶分。

梁兆華攻入25分。（張倩儀攝）

每次進攻，梁兆華都不斷大叫「All The Way」，意指要隊友大膽「去晒」、起手，但除了他的聲音，南華眾將提場情況少之又少。「大家都不說話，好靜，明明上場氣氛很好。」兆華賽後坦言回歸南華後，覺得球隊今時不同往日，最大的分別在於溝通，今場正正反映了問題。

完半場進入更衣室後，南華曾作隊內檢討，兆華透露，在出言提醒後，南華曾重新集中在防守上，只是第四節專注力再度下降，他在賽後道：「現在不關別人的事，不是對手特別強，而是我們自己個個都不想（積極）打，沒有精神、沒有動力，球就在面前，都沒有去搶。」

梁兆華雖然疫態盡現，但也知道自己需要站出來，體力、對抗打法再現，不斷快攻用身型優勢「殺埋籃」，一口氣取得9分，保住勝局。

完成首季NBL後回歸南華。（張倩儀攝）

南華一度受制於艾勤。（張倩儀攝）

可是，這樣的打法，不長久；這樣局面，更不是南華上下樂見的。

自前教練巴拿莫域建立一套體系後，南華球員們一直沿用，即使教練辭任，其實也未有影響南華的戰力，更大程度是球員心態上的問題，梁兆華道：「（歸隊）的頭一、兩課練球，大家很鬆散，變成了返工放工。」兆華坦言，感覺隊友對自己的要求不復再，直到近日練球才重新點出問題，逐一解決，「頭幾次（訓練）真的鬧到癲，現在大家都知道不可以懶。」

平日鮮會搶攻的羅意庭也攻入12分，首節為球隊打出反擊。（張倩儀攝）

今季銀牌南華以59：80、21分之差不敵東方無緣三連霸，分差更一度被拉開最多31分，讓「紅藍大戰」罕有地出現垃圾時間。缺少陳張敏和梁兆華，南華不單少了兩個主力球員，而是「洋將」和「小將」之間的橋樑，「是的，一次過無咗兩個。」

自小與洋將並肩的兆華，以往一直是負責幫助球隊溝通的角色，「本地（球員）和外國人（球員）的溝通不是那麼多，很多時都只是『食咗飯未』之類，不會太深入溝通。」他笑言余理洋（Nathan）和朱亮（Tommy）都習慣有問題直說，小將們卻不太敢言：「小朋友覺得不敢說，Nathan他們又覺得他們（小將們）不太聽話，但其實不是這樣。」

比起提及爭標，南華有前期工作要做。（張倩儀攝）

溝通不足，凝聚力自然下降，兆華歸隊，最想的不是為球隊貢獻多幾分，而是修補隊友之間應有的關係。「我？零分但贏球都沒有所謂，有問題我就會企出來。目標，我想冠軍太遠了，一場一場，先入4強吧；衰啲講，以前打跛腳都入到4強，但今年實力平均。」他心中自然是為爭標出一分力，但兆華寧可現實一點，南華先要以今場為鑑，先解決內部問題。