NBL ｜香港金牛梁兆華帶頸傷上陣　主場最後一戰頂硬上為球迷搏盡

香港金牛經歷2個多月NBL（全國男子籃球聯賽）戰事，周四（24日）今季常規賽最後一場主場，力戰後以102：115不敵排名第五的長沙灣田勇勝。

第十一次從同樣的球員通道跑入場上，今日梁兆華頸側和雙手都貼上黑色運動貼布。「昨天比賽撞到頸，脊椎壓到神經」，他輕描淡寫地道，卻又示意賽後的此刻感覺由頸「火燒」到落手掌。他之所以大膽負傷上陣，只因為相信一句：「香港球迷主場是想看香港球員。」



梁兆華今場帶傷正選上陣。（張倩儀攝）

香港金牛周三（23日）剛以128：95主場擊敗江蘇暨南蘇科，今日「Back to back」迎戰長沙灣田勇勝，梁兆華頸側和手臂都貼上貼布正選上場，雖然明顯不敢太大動作，甚少大角度轉頭，但攻守兩端依然拚命。今場上陣近31分鐘，交出6分、1抄截和1助攻，盡力協助球隊下仍以102：115告負。

梁兆華今場上陣近31分鐘，交出6分、1抄截和1助攻。（張倩儀攝）

雖然兆華看似與沒有異樣，但事實上，昨日在對抗中他撞傷頸部，今早到醫院照磁力共振，證實傷及脊椎壓住神經線。起床時，兆華感覺由頸「火燒」到手臂，完場後感覺更差：「到球場前，有點不舒服，但到球場就打完再算。」他一邊撕掉貼布一邊笑說，如果今場作客大機會考慮休息，但主場賽事，為了球迷他還是豁出去：「香港人主場想睇香港球員，因為有球迷所以先要打。」

主場球迷為金牛落力歡呼。（張倩儀攝）

「球隊有叫我只打一節，但打得，就不會『就住』。」就如完場後，兆華向球迷所說的一樣，他全力以赴，是為報答大家的支持：「（以前甲一）在香港比賽，對手都是香港人，好少會全場支持同一支球隊，你每一個動作球迷都會支持你。」球迷的歡呼聲、掌聲和鼓勵，讓他每場都樂在其中，每一球都彷彿有人提他：繼續繼續，「所以我打足48分鐘都不會累。」

梁兆華認為今季做到季初目標。（張倩儀攝）

金牛現時排名第六，能否入季後賽目前仍是未知之數，兆華主場「總結」首個職業賽季，「今季一開始打得幾好，但中段發揮平平，令上場時間不穩。」他分享自己首次與雙外援合作，「有時覺得一定要給（球）外援打，但慢慢他們也鼓勵我起手。」他認為仍需時間磨合，但笑指自己都算做到季初跳出舒適圈的目標。

金牛明天將會前往武漢，出戰今季常規賽最後一場，爭取最後勝利。