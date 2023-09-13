甲一籃球｜李琪倒戈東方率滿貫首奪冠　回歸業餘表現好壞取決心態

經歷「500年一遇」的黑色暴雨後，伊利沙白體育館再遭遇一場「三分雨」。

今季回歸業餘球員身份加盟滿貫的李琪，周二（12日）高級組銀牌決賽「倒戈」舊東家東方。上半場4球、換邊再射2球關鍵三分，李琪攻入全場最高28分，率滿貫以90：80加時擊敗東方，奪得隊史第一座甲一冠軍。

36歲、全職老師、業餘球員，不代表什麼，李琪說球要打得好，要訣是心態。



久違4年的新伊館，今場滿貫和東方的球員，在燈光的加持下彷彿更有活力。由藍色球衣改穿綠色的李琪，轉隊後首次倒戈相向。

李琪轉隊後首次倒戈相向。（張倩儀攝）

2015年，為人師表的他毅然放棄穩定的收入、教席，成為香港首批職業籃球員。2018年，李琪領軍的東方在修頓捧走隊史首個甲一冠軍，還記得當時，在香檳泡沫噴灑後，酒精和汗水交織的修頓，李琪揚言：「我會一直打（職業），能打會一直打。」5年過後，重拾教鞭準備以業餘球員身份，完成生涯最後數年。

已屆36歲，老將歲數卻不一定只能做出老將表現。首節李琪連取5分，以5：0開個好頭。可是，作為舊東家，東方又怎會不了解李琪的打法？梁嘉顯、陳兆榮輪流「招呼」舊隊友，雖然令李琪出手艱難，卻限制不了他上罰球線後三罰全中。外圍助攻外援蓋帝斯、前場三分線長傳助攻蔡再懃，經驗和視野，是除了得分以外另一板斧。

李琪攻入28分，射入6球三分。（張倩儀攝）

已屆36歲仍然保持狀態。（張倩儀攝）

一度領先雙位數分差的滿貫，在東方多次快攻得手、蘇利文三分命中追平，這時李琪再起手，射入關鍵「Answer 3」回應，與對手緊咬至加時階段。李琪在加時5分鐘期間，再攻入5分，協助滿貫以90：80狠挫東方，奪得隊史第一座甲一冠軍。

繼2018年後，再奪冠軍，此刻的他沒有當天激動和淚水，與蓋帝斯相擁過後只低頭舉起雙手鼓掌。當天，是任性決定獲證明的興奮；今天，李琪知道自己無需要證明什麼，只想能打多久便打多久，「都已經打了這麼多年，我其實沒有很感觸，但很開心。」李琪抹了抹額頭的汗，笑住感謝隊友的接納，讓他能成為冠軍班底的一分子，迎來第二春。

李琪表示從東方中學會了解自己身體。（張倩儀攝）

李琪表示很開心。（張倩儀攝）

老將故事，十居其九都是談狀態、身體，但李琪用28分，6球三分雨，跟我們講心態。

「很多記者問我：打職業和業餘的分別，我想，以一個過來人身份可以說，是心態問題。」李琪效力全職球隊7年，每星期10課以上的訓練，外加體能、健身等，除了甲一還會出戰ABL、國際賽、邀請賽等，一年參與接近60多場賽事，基本上籃球就等於生活，但他認為這不代表必然會進步。

心態決定一切。（張倩儀攝）

「就算你是職業球員，日練夜練，但心態差，都可以打得不好。」反而，以業餘球員為主的香港籃球，李琪覺得心態影響更大：「就算業餘，有正職，也可以晚上加操，訓練時重視質素。我現在會和學生跑步、做體能，在香港這個環境打球，都一樣可以打到好表現，視乎自己有沒有心。」

運動員生涯很短，黃金時期也不過十年，李琪走過最為籃球瘋狂的日子，現在回歸生活，「團火」還未滅。李琪憶起，當年從東方高強度和密集的賽季中，了解到自己的身體水平，能負荷多大強度、該做什麼來維持體能等：「例如比賽前一日我要做某一種規律的健身，賽前一星期我會多跑2次步來保持心肺功能」，現在就靠自己去監督狀態。

雖然李琪篤定表達出自己只會多打「幾年」，就會從甲一、港隊退役，但有能者居之，他心中有退意，卻同時又想知道自己作為業餘球員，保持職業水平，可以去到幾遠。