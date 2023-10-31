香港土生土長中鋒獲NBA G League球隊相中 將為巫師附屬隊披甲
撰文：顏銘輝
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香港土生土長的籃球員David Muoka在NBA G League選秀中，獲華盛頓巫師的附屬球隊首都Go-Go（Capital City Go-Go）以第三順位選中，離登上NBA舞台行近一大步。
22歲的David Muoka是尼日利亞及英國混血兒，2018年畢業於薄扶林西島中學，之後轉到北美讀大學追尋籃球夢。
身高6尺10吋的David Muoka司職中鋒，在22/23球季代表內華達大學拉斯維加斯分校參加NCAA，出戰27場比賽，場均得4.7分、5次籃板及1.5次封阻。
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