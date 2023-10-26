NBA｜雲班耶馬常規賽地標戰失威　當錫33分三雙領獨行俠挫馬刺

馬刺與獨行俠一役，迎來雲班耶馬（Victor Wembanyama）的常規賽地標戰，不過這名新科狀元今仗表現未如人意，陷入犯規危機之餘，全場亦只得15分不過不失，最終球隊以119：126不敵獨行俠。

除被對手當家球星當錫（Luka Doncic）以三雙數據盡搶風頭之外，更讓雲班耶馬尷尬的是，獨行俠陣中第12順位的新秀利夫里（Dereck Lively II）今場表現更為搶眼。



馬刺主帥普波域治賽後稱讚，當錫今仗表現為「名人堂級」。（路透社）

這場比賽在馬刺主場舉行，焦點自然落在整個休季期都一直受傳媒報道的雲班耶馬身上他，獨行俠主帥傑特（Jason Kidd）亦承認所有人今場都是來看這名狀元的處子戰，「不過他們的對手是我們。」

雲班耶馬在初段也確實表現不錯，先是開賽不足40秒便封阻K艾榮（Kyrie Irving）的跳投，讓賽前獨行俠的「特訓」看起來似乎毫無用處。

而且雲班耶馬首節三分便3射2中拿到6分，取得加入NBA的首個正式入球後，主場的球迷都為之歡呼——但他的出色表現也到此為止。

這名身高2.24米的新科狀元，在只有1.98米的格蘭威廉斯（Grant Williams）防守下，於內線卻幾乎沒有出手機會，第二及第三節沒有得分之餘，更在第四節初段因5犯而被換走，而且讓人聞風喪膽的封阻，亦只停留在首節的那1次，沒再增加。

雲班耶馬今場面對格蘭威廉斯顯得相當吃力。（路透社）

至第四節剩下7分12秒時，他重返場上並獨得9分，一度帶領馬刺追至115：115同分。不過這時獨行俠當家球星當錫接管比賽，他接連得分及助攻之餘，更在領先4分、餘下30秒時，在馬刺兩人夾擊下後撤步射入三分，其中一人正是2.24米高的「獨角獸」雲班耶馬。當錫命中這記三分將比數拉開後，馬刺已無力回天，最終以119：126輸掉比賽。

表現比狀元更搶眼的12順位新秀

當錫今場貢獻33分、13籃板及12助攻的「大三元」數據，這名斯洛文尼亞球星的表現讓對方的新科狀元顯得青澀無比，而且與此同時，獨行俠陣中的應屆第12順位新秀利夫里表現亦十分搶眼，他為球隊貢獻16分及10個籃板，其中有5個為進攻籃板之餘，+20的正負值更為全場最高。

賽後當錫對利夫里讚不絕口，甚至因過於激動而不小心爆粗：「他太X神奇了！」並立刻掩嘴向記者道歉。隨後當錫補充：「老實說他很出色，這是他的第一場NBA正式比賽，便交出如此精彩的表現。我記得我第一次上陣時有少許緊張，但他看起來似乎完全沒有（緊張），所以他將會更進一步。」

普波域治力撐愛徒

儘管雲班耶馬今仗表現未如外界理想，不過馬刺主帥普波域治（Gregg Popovich）仍稱讚他的自我調整能力，「我覺得他很出色，對球員來說，其中一件最難應付的事情就是陷入犯規危機，並因此無法找到節奏。」

這名教頭再補充，認為雲班耶馬在這個年紀展示出成熟一面，在最後7分鐘回到球場時能交出表現，「很多人會因為犯規問題而無法進入節奏，考慮到這一點，我覺得他的表現很精彩。」

雖然從數據上來看，雲班耶馬這場地標戰未如理想，但普波域治認為他展示出成熟一面。（路透社）

實際上，這名法國新秀雖然在比賽中段被格蘭威廉斯防守得缺乏出手機會，但他全場命中率達66.7%，三分球5射3中，出手效率並不失禮。雲班耶馬賽後亦表現積極，「比賽結果或許有點令人沮喪，但保持抬頭挺胸，對我的隊友來說會更好。我不能在球場上表現出來那些情緒，同時我們每天都在學習。」

遺憾的是，回顧馬刺隊史3名狀元，雲班耶馬是唯一一名在首輪比賽落敗。

馬刺隊史3名狀元地標戰表現

大衛羅戴遜 23分17籃板1助攻1偷波3封阻

鄧肯 15分10籃板2助攻2封阻

雲班耶馬 15分5籃板2助攻2偷波1封阻

